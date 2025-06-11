«Дом Москвы» попытаются продать снова — теперь дешевле в полтора раза

Государственное акционерное общество «Valsts nekustamie īpašumi» (Госнедвижимость) в четвёртый раз подряд выставит на аукцион «Дом Москвы» на улице Марияс в Риге с начальной ценой 2,142 миллиона евро, сообщает LETA со ссылкой на официальное издание «Latvijas Vēstnesis».

Аукцион с повышающимся шагом начнётся в пятницу, 13 июня, и завершится 14 июля 2025 года в 13:00.

Недвижимость по адресу ул. Марияс 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и находящегося на нём здания.

Начальная цена аукциона установлена на уровне 2,142 миллиона евро, шаг аукциона составит 10 000 евро.

Желающие участвовать в аукционе должны до 3 июля 2025 года внести гарантийный взнос в размере 10% от начальной стоимости объекта на расчётный счёт Госнедвижимости и подать запрос на авторизацию через Электронную площадку аукционов. Расплатиться за объект потребуется в течение двух недель.

Недвижимость можно приобрести с использованием банковского кредита при заключении договора условного депозита, говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, здание предлагали за 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе здание предлагалось за 2,856 миллиона евро, а позже, на аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 миллиона евро, однако желающих приобрести объект не нашлось.

На аукционах, завершившихся 24 февраля, 17 апреля и 26 мая 2025 года, здание также предлагалось за 2,142 миллиона евро.

Сейм 11 января 2024 года в окончательном чтении принял закон «О распоряжении недвижимостью, необходимой для предотвращения угрозы государственной безопасности», предусматривающий передачу «Дома Москвы» в государственную собственность. Цель закона — гарантировать безопасность Латвийского государства, в том числе предотвратить и своевременно устранить угрозы демократическому строю.

Как указала инициировавшая закон Комиссия национальной безопасности, закон направлен на прекращение политической деятельности, угрожающей нацбезопасности Латвии, которая ранее проводилась в Московском доме под прикрытием культурных мероприятий и кружков по интересам, ликвидацию «Дома Москвы» как бренда политики соотечественников России и устранение угрозы латвийской государственности.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать находившийся в распоряжении Министерства сообщения «Дом Москвы» в собственность Министерства финансов.

Предполагается, что средства, полученные на аукционе, будут зачислены в государственный бюджет и впоследствии направлены на поддержку жителей Украины.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» был построен в 1976 году, а в начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, который Москва получила в результате обмена недвижимостью с ГАО «Latvijas dzelzceļš». Открытие центра состоялось 28 мая 2004 года. Общая площадь пятиэтажного здания с одним подземным этажом составляет 4482,4 квадратных метра.

Госнедвижимость создана в 1996 году, единственным его владельцем является Министерство финансов.