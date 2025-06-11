Глава ЦИК больше не уверена, стоит ли ей уходить в отставку

После заседания комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, которая в начале того же заседания заявила о своей отставке, сообщила журналистам, что всё ещё раздумывает, стоит ли ей покидать пост, пишет LETA.

"Буквально на бумаге ничего ещё не написала", – заявила она, добавив, что "всё ещё размышляет над этим вопросом".

"Я не была готова к тому, что на комиссии прозвучат такие упрёки о моей безответственности только потому, что я решила уйти с поста. Было бы безответственно с моей стороны не прислушаться к такому мнению", – сказала Саулите.

Она также заявила, что позже сообщит, примет ли окончательное решение об уходе. Одновременно Саулите подчеркнула, что в данный момент происходят политические игры, и никто не может обоснованно объяснить, почему она должна покинуть должность.

Как сообщалось ранее, в субботу и в ночь на воскресенье во время подсчёта голосов на муниципальных выборах 2025 года возникли технические проблемы. Проблемы с работой избирательных участков наблюдались и в течение недели во время досрочного голосования.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) провалили организацию выборов, и поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что служебная проверка по поводу проблем с подсчётом голосов пока не начата, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем.

Тем временем министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"), курирующая работу ГАЦР, в связи с неурядицами на выборах отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу.

Сам Лиопа в понедельник заявил, что сейчас следует переоценить, как именно реализуются проекты такого уровня. "Оценка действий министра не входит в мою компетенцию", – сказал Лиопа в ответ на вопрос, считает ли он действия министра поспешными.

В специальном выпуске новостей TV3 и передачи Nekā personīga в воскресенье, 8 июня, Лиопа отметил, что пока слишком рано брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.

В то же время ГАЦР начал детальную проверку на всех уровнях своей ответственности – от непосредственно ответственных за избирательную систему сотрудников до разработчиков и аудиторов. Проверка касается причин, приведших к медленной работе системы сканирования избирательных бюллетеней, сообщили в агентстве.

Председатель ЦИК Саулите ранее заявляла, что комиссия сделала всё возможное для успешного проведения выборов. Она отметила: "Если бы была хоть малейшая индикация того, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица сразу же приняли бы решение считать голоса вручную".

Саулите также подчеркнула, что не существует никаких сомнений в подлинности результатов выборов. "Истина в том, что выборы состоялись, итоги подведены, и они корректны", – заявила она.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") сегодня подала в отставку, сообщила в среду премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").