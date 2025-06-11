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Премьер уверена, что на выборах не было больших проблем 1 408

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Премьер уверена, что на выборах не было больших проблем
ФОТО: LETA

Эксперты указали правительству, что произошедшая на выборах «неполадка не была такой уж серьёзной», заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») в интервью передаче TV3 «900 секунд», сообщает LETA.

Хотя, по её словам, ранее столь масштабных проблем в ходе выборов не наблюдалось, Силиня подчеркнула: «На выборах не было больших проблем».

«Выборы состоялись, голоса подсчитаны», — отметила она. Тем не менее Силиня признала, что Центральной избирательной комиссии (ЦИК) следовало быстрее сообщить о переходе к ручному подсчёту голосов. По её словам, план «Б» был разработан, и такой способ подсчёта голосов был предусмотрен.

Премьер также подчеркнула, что задачей ЦИК было чётко сообщить, когда начинать ручной подсчёт голосов и когда можно разойтись по домам. В случае проблем существовали алгоритмы действий, добавила она, выразив сожаление по поводу качества коммуникации во время выборов.

Указав на сбой в системе, стоящей более 12 миллионов евро, Силиня пояснила, что во вторник в закрытой части заседания правительства службы подтвердили: системы работали, но поставщик не рассчитал необходимую мощность.

«Но знаете, я не техник. Пусть это объясняют специалисты», — сказала она, добавив, что намерена создать межведомственную группу, чтобы решить вопрос с мощностями, если Сейм поручит такое задание.

Отвечая на вопрос, можно ли быть уверенными, что за полтора года до парламентских выборов удастся устранить подобные проблемы, Силиня вновь отметила, что правительство во вторник заслушало экспертов, и она доверяет людям, которые сказали, что «эта неполадка не была такой серьёзной».

«Мощности не были проверены в реальных условиях. Я понимаю — если бы они были увеличены, этого бы не случилось. Жаль, что мы узнаём это только сейчас. Хотелось бы иметь полную уверенность ещё до выборов», — сказала премьер, подчеркнув, что упрёки в адрес технических специалистов и заказчиков программного обеспечения вполне обоснованы.

Комментируя призыв председателя Сейма Дайги Миерини («Союз зелёных и крестьян») оценить политическую ответственность министра умного управления и регионального развития Инги Берзини («Новое единство») за инциденты на выборах, Силиня напомнила, что министры не формируют ЦИК. «Сейму очень удобно перекладывать ответственность на правительство», — отметила она.

«Сначала Сейму самому нужно ответить, ведь ЦИК — это действительно их компетенция. Так что пусть они разберутся со своими проблемами, а мы — со своими», — подчеркнула Силиня, добавив, что Берзиня уже занимается вопросом ответственности Государственного агентства цифрового развития (VDAA).

По словам премьера, министр была готова подключиться и в воскресенье. Силиня выразила уверенность, что, если потребуется, министр не будет медлить с дальнейшими действиями и оценками.

Тем не менее, подчеркнула она, министр не имеет права вмешиваться в процесс ЦИК.

«Первым и главным ответственным, на мой взгляд, как ясно указано в законе, является ЦИК. При необходимости мы рассмотрим и другую ответственность. Я точно не буду медлить», — заверила Силиня.

Премьер также отметила, что для неё важно сегодня услышать оценку со стороны Сейма.

Как сообщалось ранее, в ходе голосования на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы с подсчётом голосов. Проблемы наблюдались и в течение недели во время досрочного голосования. В один из таких дней ЦИК изначально заявила о внешней кибератаке на систему, однако впоследствии выяснилось, что это не подтвердилось.

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#выборы #премьер
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Евика Силиня на посту премьер-министра, свою легитимность де-факто, потеряла в тот момент когда она согласилась занять это место. Или кто-то решил поиздеваться над правительством Латвии в принципе или люди занимающие министерские посты просто себя не уважают по- умолчанию. И тогда вообще не понятен смысл существования данного правительства. Ну..., кроме персонального обогащения. Что в свою очередь только подтверждает бессмысленность их совместной "работы". Для будущего Латвии есть единственный выход -- немедленная отставка этого цирка-шапито.

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