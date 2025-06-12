Президент обеспокоен организацией выборов в Сейм в следующем году

Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил решение министра умного управления и регионального развития, а также председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уйти в отставку, взяв на себя ответственность за проблемы с подсчётом голосов на муниципальных выборах, однако выразил обеспокоенность тем, как удастся организовать выборы в Сейм, которые запланированы на следующий год, пишет LETA.

В интервью передаче TV3 "900 секунд" глава государства признал, что принятие ответственности — это одно, но его больше тревожит то, что будет происходить в следующем году. Этот вопрос также обсуждался на состоявшемся в среду заседании Совета национальной безопасности (СНБ).

Президент пояснил, что теперь предстоит искать новых ответственных должностных лиц – как министра, так и руководителя ЦИК, – а также тщательно оценить и проанализировать, что именно пошло не так на этих выборах и что необходимо сделать до следующих.

Ринкевич подчеркнул, что в отношении прошедших выборов нет никаких оснований скрывать информацию о стоимости избирательной системы, её разработчиках и допущенных ошибках.

"Тут нечего скрывать от общества, потому что, скрывая такого рода информацию, мы лишь усиливаем недоверие, неуверенность и всяческие домыслы", – заявил президент.

Как сообщалось ранее, на следующее утро после выборов в самоуправления Ринкевич заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) провалили организацию этих выборов.

Взяв на себя ответственность за случившееся, через несколько дней об отставке объявили министр умного управления и регионального развития Инга Бэрзиня и председатель ЦИК Кристине Саулите. В то же время директор ГАЦР Йоренс Лиопа по решению уже ушедшего министра был отстранён от должности, однако об окончательном уходе сам он пока не заявил.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент сообщил, что у него нет информации ни от государственных органов безопасности, ни от других компетентных учреждений, которая ставила бы под сомнение результаты выборов или их законность.

Ход муниципальных выборов также обсуждался в среду днём на заседании СНБ.