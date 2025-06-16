Доходное место: за год в некоторых министерствах Латвии зарплаты выросли наполовину

По данным Латвийской конфедерации работодателей, коими она поделилась с парламентариями, в первый квартал 2025 года суммы к выплатам сотрудников Министерства здоровья выросли на 13,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В Министерстве образования и науки рост составил 15,1%. А в Министерстве благосостояния и вовсе 24,6%! Правильное название у ведомства, кстати. Как говорят — что охраняю, то и имею. Ну а самые энергичные господа — в Министерстве климата и энергетики: рост 56,8% за год.

А обещали–то всего 2,6%

Именно таким, крайне скромным, был целевой показатель роста вознаграждения национальных бюрократов, зафиксированный Кабинетом министров в августе прошлого года. "Отнести это на публичное управление, в том числе самоуправления, общества капитала государства и самоуправлений".

Исключения могли быть приняты, с обоснованием — например, если происходит "расширение деятельности или нахождение в фазе роста", "достижение целей, включенных в среднесрочную стратегию деятельности", "деятельность или выход на экспорт", "заключение договоров нового делегирования об оказании услуг", "прирост минимальной зарплаты, если это существенно влияет на общие зарплаты персонала общества капитала".

Но на практике, как видим, все получилось совсем не так. Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс перечислил на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) дополнительные критерии, по коим повышались доходы руководства:

Структурные изменения (консолидация функций, в т. ч. передача из ведомства в ведомство или также передача функций обществу капитала).

Расходы на приобретение полисов страхования здоровья для занятых (в т. ч. увеличивая потенциальный размер премии полиса, способствуя переносу ресурсов из других расходных позиций).

Определенные исключения в отношении государственной безопасности и содействия обороне и экономическому развитию;

Одноразовые приоритетные мероприятия, в т. ч. XIII Латвийский Школьный праздник песни и танца молодежи.

Конечно же, за последний нужно платить в повышенном размере — это ж надо такое сотворить, отвлечь юношей и девушек от смартфонов и заставить их петь и танцевать. Такое не свершишь за денежку малую, такая забава суть специальная культурная операция… Думали ли, гадали бабушки и дедушки нынешних певуний и плясунов, что их отпрыски в XXI веке станут мерилом благосостояния целой когорты высокооплачиваемых чиновников?

Раскрыт секрет конкурентоспособности ЛР

Янис Херманис, налоговый эксперт Латвийской конфедерации работодателей, констатировал: любое повышение зарплаты в публичном секторе провоцирует аналогичные действия частного бизнеса, что не способствует конкурентоспособности Латвии. Вот оно, оказывается, в чем наше конкурентное преимущество — в низких зарплатах! Теперь, конечно, понятно.

Только не прорисовывается зависимость. Если референту Минкульта выплатят премию за танцующих деток, то отчего, с этой точки зрения, надо увеличить заработок тракториста, сборщика пластиковых окон или курьера.

— У нас должно быть единое понимание, как в управлении, так и в обществе, — считает господин Херманис. "Бюджет на тысячи страниц, там все программы описаны".

Всего в ЛР около 150 министерств, ведомств, всевозможных независимых институтов государства. Десять министерств превысили вышеуказанный предел роста в 2,6%.

Передовиками по снижению расходов, со своей стороны, оказались Министерство умного администрирования и регионального развития (–31,9%), Министерство обороны (–5,5%), Министерство земледелия (–1,9%). Упали и заработки в Канцелярии президента — на 2,4%. Разумеется, все это не означает сокращения должностных окладов — только касательно премий, которые то выплачиваются, то нет. Бывает, что на один квартал выпадает две зарплаты — так иногда, по праздникам, радуют своих сотрудников министерства (в следующем месяце тогда — не платят).

Я. Херманис призвал не ждать до конца года и вовремя корректировать ситуацию в министерствах, которые "бюджетируют одну сумму, а платят другую". — У нас есть претензии, обществу нужно знать, как этот процесс организуется, управляется, — высказался представитель предпринимательского сословия. "С нашей точки зрения, неверно, когда министерства сами себя меряют, это конфликт интересов".

"Это ненормально, согласен"

Но не все так плохо с прозрачностью власти. Есть и обратная связь! Каспарс Горкшс, руководитель Конфедерации работодателей, сообщил о получении писем из Министерства финансов и Государственной канцелярии с детальным описанием затрат, затем были звонки из различных ведомств.

Однако чиновники возмущались тем, что общественники используют "неправильные данные" — хотя вся эта статистика по госструктурам предоставляется в открытом доступе Государственной кассой. Бюрократам отчего–то тоже не по нраву сравнение с теми суммами, что были в прошлом году. "Надо только по целому году мерить, чтобы понять, какой был прирост".

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс пояснил, со своей стороны: "Это ненормально, согласен. Мы надзираем, информируем министерства. Нам надо соблюдать".

Господин Кронбергс признал, что в системе оплаты действительно имеются "вопиющие случаи". Хотя в заявках министерств на заработки сотрудников предусмотрены любые доплаты, сверхурочные, аккордные работы, словом все (кроме командировок почему–то).

— И конечно, прирост минимальной зарплаты, отчего у нас поднялись все расходы относительно отпусков и пособий и так далее.

Следует, по словам директора, учитывать и страховые полисы: "В прошлом году, к примеру, они были сто евро, а в этом — двести евро".

Влияет на выплаты и такая политическая тема, как "рестарт" правительства. Скажем, поменяли министра благосостояния Улдиса Аугулиса на Рейниса Узулниекса — так это ж целая экосистема вокруг. Все сотрудники в бюро министра новые, а старым — платить компенсацию. Также премии по результатам работы в Минблаге в прошлом году выдавали в августе, а сейчас решили не ждать лета и порадовать коллег кругленькими суммами уже в феврале–марте. "Такова специфика и суть работы правительства", — так и сказал Р. Кронбергс.

— Согласен, что нам нужна прозрачность и механизм, как это обеспечить, — сказал о доходах чиновников их главный шеф. Но ведь для того, чтобы их обобщать и публиковать — тоже кому–то зарплату платить надо! А может, искусственный интеллект им в помощь? Хотя это штука опасная, обоюдоострая. Того и гляди выяснится, что ИИ умней всего руководства…