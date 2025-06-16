Коалиция Рижской думы: «Новое Единство» чувствует себя обделенным

Четыре "государственно мыслящие партии", прошедшие в новую Рижскую думу, всего за неделю сумели договориться о формировании новой коалиции, кандидатуре мэра и количестве вице-мэров, пишут общественные СМИ.

Однако распределение сфер ответственности прошло не так гладко, и еще в четверг вечером шансы на формирование коалиции во главе с кандидатом "Прогрессивных" Виестурсом Клейнбергсом политики оценивали как "50 на 50".

Основные опасения были связаны не с идеологическими разногласиями, а с амбициями и борьбой за посты. Тем не менее, как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", в итоге разочарованной, похоже, осталась лишь одна партия - "Новое Единство", ранее возглавлявшая коалицию во главе с мэром Вилнисом Кирсисом.

В пятницу после встречи четырех партий, на которой все заявили о согласии работать в коалиции и утвердили распределение сфер, кандидат в мэры Клейнбергс мог вздохнуть с облегчением.

"Думаю, главный вызов и сложность заключалась в том, чтобы у всех наших партнеров было ощущение, что мы будем работать на равных условиях и действительно станем равноправными партнерами, так как опыт взаимодействия в правительстве и Рижской думе ранее был разным. Чтобы этого достичь, нам пришлось договориться о третьем посте вице-мэра", - сказал Клейнбергс.

Свою роль в процессе формирования коалиции сыграл и тактический шаг "Прогрессивных", которые согласились отдать "Объединенному списку" не только пост вице-мэра, но и руководство одной из комиссий.

"Разумеется, не все получили то, что хотели. Чтобы достичь баланса, мы тоже были готовы отказаться от некоторых важных для нас комиссий. Но мы понимаем, что, если будем работать как одна команда, все равно добьемся результата, независимо от того, кто возглавляет комиссию", - сказал Клейнбергс.