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На этой неделе продолжатся переговоры в коалиции Рижской думы 0 264

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
LETA
На этой неделе продолжатся переговоры в коалиции Рижской думы
ФОТО: LETA

На этой неделе продолжатся переговоры о сотрудничестве в коалиции Рижской думы.

Как ранее сообщил кандидат в мэры Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), с понедельника начнется работа по подготовке коалиционного меморандума и плана действий.

Он надеется, что в четверг, 19 июня, партии смогут подписать меморандум о сотрудничестве.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы, в которую войдут "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список", договорилась восстановить три должности вице-мэра в Рижской думе.

У каждой из политических сил, помимо "Прогрессивных", у которой будет должность мэра, будет по одному заместителю мэра.

По словам Клейнбергса, достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" будут возглавлять комитет по финансовым и административным делам, а также комитет по делам транспорта и сообщения.

Национальное объединение возглавит комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет городской собственности.

"Новое Единство" возглавит комитет по образованию и социальным вопросам, а ОС - комитет городского развития.

Три должности вице-мэров в Рижской думе были созданы в октябре 2020 года, когда коалицию сформировал Мартиньш Стакис, представлявший на выборах в Рижскую думу объединенный список "Для развития/За"" и "Прогрессивных".

После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.

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#рижская дума
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