Попрание Росликовым основных ценностей государства - беспрецедентный случай, - премьер

Действия лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, уничижительно высказавшегося с трибуны Сейма об основных ценностях государства, являются беспрецедентным случаем, заявила премьер-министр Эвика Силиня, комментируя его задержание в понедельник.

Как сообщила советник главы правительства Анна Удре, Силиня подчеркнула, что службы безопасности работают, чтобы защитить основы государства. "Государственным языком в Латвии является латышский, и все равны перед законом", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) задержала лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, подтвердила член партии, депутат Сейма Светлана Чулкова.

Ранее на видео, опубликованном на страницах Росликова в соцсетях, Чулкова рассказала, что политик был задержан сегодня утром, не уточнив, кем именно и в связи с каким делом.

Агентству ЛЕТА Чулкова сообщила, что Росликов вместе с адвокатом находится в СГБ. На данный момент она не знает, в каком суде может рассматриваться вопрос о применении к нему меры пресечения.

Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.

В СГБ напомнили, что уже неоднократно вели с политиком профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.

Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

В связи с высказываниями Росликова Центр государственного языка решил возбудить против него административное дело, а Государственная полиция рассмотрит его действия на основе заявления ряда депутатов.