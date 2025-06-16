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Попрание Росликовым основных ценностей государства - беспрецедентный случай, - премьер 9 662

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Попрание Росликовым основных ценностей государства - беспрецедентный случай, - премьер
ФОТО: LETA

Действия лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, уничижительно высказавшегося с трибуны Сейма об основных ценностях государства, являются беспрецедентным случаем, заявила премьер-министр Эвика Силиня, комментируя его задержание в понедельник.

Как сообщила советник главы правительства Анна Удре, Силиня подчеркнула, что службы безопасности работают, чтобы защитить основы государства. "Государственным языком в Латвии является латышский, и все равны перед законом", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) задержала лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова, подтвердила член партии, депутат Сейма Светлана Чулкова.

Ранее на видео, опубликованном на страницах Росликова в соцсетях, Чулкова рассказала, что политик был задержан сегодня утром, не уточнив, кем именно и в связи с каким делом.

Агентству ЛЕТА Чулкова сообщила, что Росликов вместе с адвокатом находится в СГБ. На данный момент она не знает, в каком суде может рассматриваться вопрос о применении к нему меры пресечения.

Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.

В СГБ напомнили, что уже неоднократно вели с политиком профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.

Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

В связи с высказываниями Росликова Центр государственного языка решил возбудить против него административное дело, а Государственная полиция рассмотрит его действия на основе заявления ряда депутатов.

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#премьер #сгб
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(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июня

    Конечно он наш язык и мы его никому не навязываем, мы просто на нём общаемся, а если кто то не не понимает его, значит это его проблема и только его!

    1
    0
  • К
    Кайзер
    16-го июня

    Цирк для бедных, чесслово ! Кто-то ещё верит этим клоунам ? Небо не видело такого позорного пацака. Я очень глубоко скорблю.

    6
    1
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Поправ все демократические каноны и фальсифицировав выборы,это Кая Каллас латвийского разлива что то говорит об основных ценностях государства?!😎 У нас нигде нет Института тупости?А мне кажется,что есть.Где то ж таких находят?!😎

    33
    1
  • Д
    Дед
    16-го июня

    Основные ценности не язык, а демократия, которой фашисты подтерлись и заменили на поклонению языку. Язык- инструмент, и его на хлеб не намажешь! Беспрецедентных случаев на каждом шагу, когда люди не хотят говорить на навязанным им языке. Силиню в отставку со всем фашистским правительством.

    38
    1
  • З
    Злой
    16-го июня

    На английском можно и никто не засудит, ждём новый порноролик.

    30
    1
  • AE
    Al Ekses
    16-го июня

    "Государственным языком в Латвии является латышский, и все равны перед законом", - подчеркнула премьер-министр.

    Прелестно. Несостоявшаяся актриса (по-слухам) говорит на своём языке и утверждает что мне на моём говорить незаконно. Лучшей рекламы этому историческому недоразумению не придумать.

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    Шикарный слоган.

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    Русский язык -- наш язык!

    33
    1
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    Без вариантов

    15
    1
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