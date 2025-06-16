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Уезжать не собираетесь? 65 граждан Латвии обнаружены в Израиле 0 517

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Уезжать не собираетесь? 65 граждан Латвии обнаружены в Израиле
ФОТО: Global Look Press

С момента эскалации ситуации в ближневосточном регионе в консульский реестр Министерства иностранных дел (МИД) поступили сведения о 65 подданных Латвии в Израиле и трех подданных в Иране, сообщили агентству ЛЕТА представители МИД.

В том числе в понедельник в первой половине дня МИД сообщил, что поступили сведения о 47 подданных в Израиле и трех подданных в Иране. До обострения конфликта сообщения были только о четырех подданных Латвии в этих странах. МИД призывает всех латвийцев, находящихся в этих странах, зарегистрироваться в Консульском регистре.

МИД отмечает, что ведомство находится в постоянном контакте со странами Евросоюза (ЕС), делегацией ЕС и МИД Израиля в вопросе поиска максимально безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В ведомстве отмечают, что эвакуация по воздуху из Израиля в настоящее время невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других местах. Приостановлены региональные полеты в соседних странах, в том числе в Ираке, Иране, Ливане и Сирии.

МИД поддерживает постоянный контакт с авиакомпанией "airBaltic" с целью организации возможных эвакуационных рейсов из соседних стран.

В настоящее время возможности выезда из Израиля следующие: в Египет через пограничный пункт Таба и в Иорданию через пограничный пункт "Allenby Bridge" (открыт с 9 до 14 часов), пограничный пункт "Jordan River" (открыт с 9 до 16 часов) и пограничный пункт "Yitzhak Rabin" (открыт с 8 до 20 часов).

Однако следует учитывать, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно, так как атаки Ирана могут быть неожиданными и массовыми, поэтому важно находиться вблизи бомбоубежищ и соблюдать указания властей, отмечают в министерстве. Варианты выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому латвийцев призывают быть в контакте с консульским департаментом.

МИД располагает информацией о том, что в Египет через пункт пограничного контроля Таба выехали трое подданных Латвии, а еще один человек - на Кипр.

В Израиле введено чрезвычайное положение и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, в том числе посольство Латвии. При этом дипломаты продолжают работу.

Согласно официальным данным, в Израиле находятся 6062, а в Иране - трое подданных Латвии.

Как сообщалось, в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, и на это Иран отвечает ракетными ударами по Израилю. Значительная часть иранских ракет сбита системами противовоздушной обороны, однако не сбитые ракеты и обломки сбитых ракет нанесли разрушения.

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#иран #израиль
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