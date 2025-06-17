Решено: Латвия увеличит армию 3 1887

Дата публикации: 17.06.2025
С 1 июля численность профессиональных военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) будет увеличена на 500 человек, постановило во вторник правительство.

Это позволит НВС уже в этом году достичь численности в 8000 военнослужащих, усилить подразделения профессиональной службы и еще теснее интегрироваться в структуру обороны НАТО, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Для увеличения численности вооруженных сил на 500 человек в этом году на выплату им зарплат предусмотрено до 7,7 млн евро. Средства будут перераспределены между бюджетными программами Министерства обороны.

Пополнение личного состава необходимо как среди офицеров, так и инструкторов и солдат. В первую очередь будет пополняться состав механизированной бригады сухопутных сил, экипажей боевых машин пехоты, подразделений противовоздушной обороны, артиллерии, а также кадетов Национальной академии обороны.

Концепция государственной обороны предусматривает увеличение численности НВС к 2030 году в условиях мира до 31 000 военнослужащих, в том числе 4000 солдат службы государственной службы, 8000 профессиональных военнослужащих, 12 000 земессаргов и 7000 резервистов.

