Председатель Сейма Дайга Миериня в эфире Латвийского телевидения заявила, что предыдущий глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была «просто хорошим человеком», но не обладал необходимыми навыками и знаниями.

Она выразила надежду, что из недавних проблем на муниципальных выборах страна извлечёт уроки и поймёт: руководить ЦИК должен профессионал.

«В этом случае это был просто хороший человек, но у него не было ни навыков, ни знаний», — подчеркнула политик, напомнив, что Союз зелёных и крестьян (СЗК) настаивал на назначении квалифицированного специалиста.

По мнению Миерини, в разработке избирательной системы важно участие не только теоретиков, но и практиков, чей опыт поможет развивать систему и исправлять выявленные ошибки. Она выразила недовольство тем, что в ночь выборов ЦИК не смог оперативно реагировать и принимать быстрые решения.

Коалиция договорилась выдвинуть на пост председателя ЦИК руководителя Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса.

От будущего министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса ожидается, что в свете выборов в Сейм избирательная система и цифровые решения будут своевременно протестированы, чтобы убедиться в их надёжности.

Как уже сообщалось, пост главы ЦИК освободился после отставки Кристине Саулите. Сейчас на эту должность рассматриваются разные кандидаты, переговоры с ними ведут несколько партий.

Закон «О Центральной избирательной комиссии» определяет ЦИК как постоянный выборный государственный орган, отвечающий за организацию и проведение выборов в Сейм, Европарламент, органы местного самоуправления, а также референдумов и законодательных инициатив.

В состав ЦИК входят девять человек. Председателя и семь членов комиссии избирает Сейм, ещё одного члена — из числа судей — назначает Пленум Верховного суда.