Итак, сегодня прошло последнее заседание "старой" думы. Она войдет в новейшую историю Латвии как внеочередная и самая длительная по времени полномочий.

Напомним, что эта дума была избрана в конце мая 2020 года после роспуска предыдущей думы и, на основании специального закона, проработала почти 5 лет — то есть до 18 июня 2025 года.

Фото на память

На последнем заседании депутаты рассмотрят целый ряд технических вопросов, одобрят основные положения молодежной политики, утвердят положения (уставы) целого ряда школ, а также примут к сведению народную инициативу о возвращении ночного общественного транспорта.

За время работы ушедшей в историю думы сменилось два мэра — сперва городом рулил Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), а затем его сменил Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). По иронии судьбы, Стакис, создавший так называемую "коалицию перемен", пошел по стопам тех, кого он так жестко критиковал — Ушакова и Америкса, и тоже избрался в Европарламент, то есть эмигрировал в Брюссель.

"Коалиция перемен" после отставки Стакиса и ухода "прогрессивных" в оппозицию развалилась, и на ее обломках была создана новая коалиция под условным названием — "лоскутное одеяло", поскольку оно состояла из пяти фракций и нескольких независимых депутатов. Но теперь это уже все часть политической истории Латвии.

По завершению вчерашнего последнего заседания депутаты сфотографировались на память. Многих депутатов мы в думе нового созыва уже не увидим — это и почти все депутаты от фракций "Согласия" и Русского союза Латвии (кроме Игоря Соломатина и Инны Дьери, избранных уже от других партий), это и депутаты фракции "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии".

Старая уходит, а новая еще не приходит

Когда же приступит к работе новый состав думы, избранный 7 июня, пока еще неизвестно. Если суд примет жалобу партии "Латвия на первом месте", то с назначением первого заседания новой думы придется повременить.

Впрочем, по крайней мере новоиспеченные депутаты четырех партий время не теряют и уже делят будущую власть в столичном самоуправлении. Напомним: еще в конце минувшей недели "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список договорились о создании новой правящей коалиции.

Возвращение к трем вице–мэрам

Потенциальные партнеры договорились и о том, что они возвращаются к модели "коалиции перемен" образца осени 2020 года, когда у мэра было аж три зама! Это значит, что пост мэра занимает представитель "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, а остальные три партнера получают портфели вице–мэров — Вилнис Кирсис (будет курировать вопросы образования, культуры, спорта и семейной политики), Эдвардс Ратниекс (вопросы безопасности, имущества, жилищной политики и вопросы окружающей среды) и Марис Спринджукс (развитие города и сотрудничество с самоуправлениями Рижского региона). Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице–мэра.

В ходе переговоров представители Национального объединения пытались заполучить под свой контроль сферу образования — видимо, с прицелом на то, что эту сферу будет курировать главный дерусификатор Латвии Лиана Ланга. Но партнеры, видимо, решили, что это уже будет перебор…

У каждого вице–мэра имеется свое бюро минимум с еще четырьмя штатными сотрудниками. Так что расходы на содержание столичной думы только возрастут! И уже известно, насколько — в год это удовольствие обойдется рижским налогоплательщикам дополнительно в 168 тысяч евро! Наверное, излишне и говорить о том, что ни одна из этих четырех партий, идя на выборы, не обещала увеличить количество руководителей в городе. Напротив, все партии обещали уменьшить бюрократию. Вот и уменьшили…

Новая коалиция уже пришла к соглашению и о распределении сфер влияния. "Прогрессивные" наряду с финансовым комитетом (его всегда возглавляет мэр) получат и комитет по транспорту, то есть будут курировать самый лакомый кусочек бюджета — средства на ремонт улиц, дорог, мостов, а также общественный транспорт в городе. Да, формально за муниципальные предприятие отвечает главный чиновник думы в лице исполнительного директора, однако политический надзор никто не отменял!

Самой маленькой фракцией в новой Рижской думе является фракция Объединенного списка, однако их четыре голоса можно считать "золотой акцией", ведь без них у коалиции нет большинства! Отсюда и результат: "объединенные" получат при дележе пирога самый вкусный кусочек — руководство комитетом развития города. А этот комитет не только готовит план и изменения в плане развития города, но и и курирует различные инвестиционные проекты на перспективу… Уже ясно, что комитет возглавит предприниматель Эдгарс Бергхолц.

Оппозиция к бою готова

А как же оппозиция? Рискнем предположить, что ее оставят даже без второстепенных руководящих постов, то есть заместителей председателей комитетов. У коалиции весьма стабильное большинство в 34 голоса, что позволяет, по крайней мере пока, не считаться особо с оппозицией. Впрочем, легкой жизни у правящих не будет, ведь оппозиция на сей раз будет очень опытной и боевой — ее возглавляют бывшие депутаты Сейма Айнарс Шлесерс, Юлия Степаненко и Алексей Росликов.

Новой–старой коалиции предстоит решать множество проблем в городе — это ремонт мостов и дорог, приведение в порядок внутриквартальных дворов, оживление предпринимательской активности в центре столицы, решение проблем с парковками в микрорайонах…

Надолго ли Клейнбергс и Ко?

Как долго может проработать новая коалиция во главе с Клейнбергсом? Самое минимальное — год с небольшим, то есть до выборов в Сейм, после которых может измениться общий политический расклад.

Если мы говорим о будущем мэре, то его плюс в том, что он все–таки был депутатом Рижской думы предыдущие почти 5 лет и почти два года возглавлял думский комитет.

Недостатком будущего мэра является слабое понимание экономики и сферы предпринимательства, кроме того, его будут "окружать" очень опытные политические зубры из правых партий, которые будут, при необходимости, ловко сваливать на мэра все неудачи и провалы.