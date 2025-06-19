Сейм в четверг утвердил в должности членов Совета общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане, однако большинство депутатов не поддержало кандидатуру Ивара Белте, пишет LETA.

За Клапкалне проголосовали 76 депутатов, 10 были против, за Уплею-Егермане – 84 депутата, против – пятеро. За Белте отдали голоса 35 депутатов, 33 были против, ещё 13 воздержались.

За Белте проголосовали часть депутатов Сейма от Союза "зеленых" и крестьян, а также представители партии "Прогрессивные" и Виестур Зариньш от "Нового Единства". Из оппозиции кандидатуру Белте поддержали партии "Латвия на первом месте" и "Стабильность".

В голосовании по Белте воздержались депутаты коалиции: от пертии "Новое Единство" - Ингрида Цирцене, Раймонд Чударс, Мартиньш Дагис, Мартиньш Фелсс, Эдмунд Юревиц, Агнесе Краста, Атис Лабуцис, Янис Патмалниекс, Угис Ротбергс, Янис Скрастиньш, Зане Скуйиня-Рубене, Илзе Вергина и от СЗК - Дайга Миеpиня.

Против Белте из коалиции проголосовали Улдис Аугулис (СЗК), Харийс Рокпелнис (СЗК), Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство"), Андрей Юдин ("Новое Единство"), Айнар Латковскис ("Новое Единство") и Гатис Лиепиньш ("Новое Единство").

Также против Белте проголосовали депутаты из оппозиционных "Объединённого списка" и Национального объединения.

В ходе дебатов в Сейме по кандидатам в SEPLP активно выступали депутаты от Национального объединения (НО). Значительное внимание они уделили высказываниям Белте, сделанным несколько лет назад о месте русского языка в латвийском медиапространстве.

Так, Инара Мурниеце (НО) заявила, что, по её мнению, Белте не будет сильной фигурой, способной защищать интересы латвийского государства перед лицом атак Кремля.

Артур Бутанс (НО), выступая перед голосованием за утверждение Клапкалне, отметил, что на протяжении 35 лет в Латвии существовали три бастиона, разделяющие граждан на латышей и русских: памятник оккупации, система образования на двух языках и медиапространство.

Бутанс подчеркнул, что публичные заявления и прежние действия Клапкалне на Латвийском радио не свидетельствуют о новой позиции, а лишь закрепляют старый порядок.

"SEPLP сейчас лишь пытается облечь это в новое название – “новый подход”: немного сократить содержание на русском языке, раз в неделю публиковать статью на польском, заявить, что работаем на все языки нацменьшинств, но в номенклатуре продолжать двуязычие, финансировать его из госбюджета, не соблюдать Концепцию национальной безопасности, которая с 1 января предусматривает полный отказ от русского языка", – сказал Бутанс.

Он также подверг критике Белте, назвав его пророссийским человеком, и осудил коллег по Сейму, которые намерены поддержать его кандидатуру в SEPLP.

С другой стороны, Скайдрите Абрама (Прогрессивные) призвала голосовать за Белте, подчеркнув, что он – сильный профессионал, и его участие пошло бы SEPLP на пользу.

Эдвард Смилтенс (Объединённый список) заявил, что это голосование чётко обозначает линию защиты среди депутатов Сейма: даже при малейших сомнениях в этой должности не должно быть людей, которые могут не справиться, мыслить иначе, чем диктуют интересы государственной и национальной безопасности Латвии. Он призвал депутатов тщательно обдумать своё решение.

В свою очередь, Светлана Чулкова ("Стабильность") отметила, что русскоязычные имеют право получать информацию на родном языке. Она заявила, что Национальное объединение – это "разжигатели ненависти", добавив, что "Стабильность" поддержит кандидатуру Белте и призвала другие фракции поступить так же.

Линда Лиепиня (ЛНП) заявила, что Белте – высококлассный специалист в медиа, а образ, который НО пытается ему навязать, неприемлем, клеветнический и представляет собой "чрезвычайно опасную интерпретацию".

Ранее сообщалось, что Сейм выдвинул на должность члена SEPLP бывшую председательницу правления "Латвийского радио" Клапкалне. Совет по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров выдвинул руководителя направления телевизионного и радиовещательного бизнеса ГАО "Латвийский центр телевидения и радио", бывшего главу "Латвийского телевидения" Белте.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул действующего члена совета Уплею-Егермане.

В составе SEPLP три члена, утверждаемых Сеймом. Одного кандидата выдвигает президент, другого – совет по реализации меморандума НПО и Кабинета министров, третьего – сам Сейм. Один и тот же человек может быть утверждён в должности не более двух сроков подряд.

Члены SEPLP избираются на четыре года, а полномочия нынешнего состава истекают в августе.

В настоящее время в SEPLP работают председатель совета Янис Сикснис, а также Уплея-Егермане и Янис Эглитис. Из них только Уплея-Егермане была выдвинута на второй срок, что означает, что председатель SEPLP изменится.

SEPLP является независимым, полноправным, автономным учреждением, представляющим интересы общества в сфере общественных медиа.