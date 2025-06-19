Граждане России и Беларуси не смогут приобретать в Латвии недвижимость, предусматривает принятый в четверг Сеймом закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности.

Такой запрет установлен и для юридических лиц, зарегистрированных в России или Беларуси. Его также предполагается распространить на юридические лица, в которых гражданам указанных стран принадлежит не менее 25% долей уставного капитала (акций), в которых граждане России или Беларуси являются истинными бенефициарами, а также на юридические формирования, созданные в России или Беларуси. Запрет будет распространяться на те сделки, которые заключены после вступления в силу этого закона.

Как отмечают его авторы, параллельно с военными действиями в Украине Россия ведет гибридную войну против других демократических и суверенных государств, которые не поддерживают и осуждают начатую Россией агрессию или оказывают поддержку Украине в борьбе против нее. Среди этих стран и Латвия.

Один из инструментов реализации невоенного влияния России и элементов гибридной войны - опосредованное приобретение недвижимости в других странах. Россия также воспользовалась присутствием своих граждан в иностранном государстве в качестве повода для начала войны, оправдав военное вторжение защитой своих граждан. Ранее Сейм уже подчеркивал, что начатая граничащим с Латвией государством - Россией - война против Украины требует уделить особое внимание защите безопасности Латвийского государства и подумать о новых мерах по защите безопасности государства, говорят авторы закона.

В аннотации подчеркивается, что незнание законов сторонами сделок не освобождает от обязанности соблюдения законов. Участники сделок должны выбирать такие субъекты сделки, которые соответствуют критериям закона, и не могут ссылаться на то, что не знали условий закона. Поэтому потенциальному продавцу недвижимости придется оценить, с кем он заключает договор купли-продажи, и считаться с последствиями - по закону сделка будет недействительной, если покупателем в ней выступит указанное в законе физическое или юридическое лицо.