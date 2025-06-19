Отрывок речи премьера облетел уже все соцсети. Еще бы, если это правда то это сенсация и военная тайна, которую премьер выболтала!
Так, премьер-министр Эвика Силиня в своем докладе заявила, что в нашей армии скоро будет... 800 000 профессиональных военнослужащих. И ошиблась немного - в сто раз!
"Силиня ''прекрасна'' во всем!!! Половина населения Латвии служит в профессиональной армии! Гип, гип ура! В Латвии уже 800 000 профессиональных военнослужащих! Эу, премьер-министр, в целом в НВС будет всего #8000 солдат!", - подписала текст автор публикации.
В комментариях люди веселились: "Представляете, как много она понимает в бюджете!?", - писали они.
Siliņa ir ''izcila'' it visā!!! Puse Latvijas iedzīvotāju dienē profesionālajā militārajā dienestā! Hip, hip urrāāā! Latvijā esot jau 800 000 profesionālu karavīru! Eu, premjere, vispār jau NBS būs #tikai 8000 karavīru! #zoss pic.twitter.com/TPlLP96Hpz— Jolanta (@queenta1306) June 18, 2025
