«Оговорка по Силине» вывела Латвию в число великих военных держав 3 1016

Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Отрывок речи премьера облетел уже все соцсети. Еще бы, если это правда то это сенсация и военная тайна, которую премьер выболтала!

Так, премьер-министр Эвика Силиня в своем докладе заявила, что в нашей армии скоро будет... 800 000 профессиональных военнослужащих. И ошиблась немного - в сто раз!

"Силиня ''прекрасна'' во всем!!! Половина населения Латвии служит в профессиональной армии! Гип, гип ура! В Латвии уже 800 000 профессиональных военнослужащих! Эу, премьер-министр, в целом в НВС будет всего #8000 солдат!", - подписала текст автор публикации.

В комментариях люди веселились: "Представляете, как много она понимает в бюджете!?", - писали они.

#призыв в армию #Эвика Силиня
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
