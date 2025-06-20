Последнее заседание Сейма на этой сессии было проведено еще вчера, когда парламент заслушал обращение президента и решил несколько важных вопросов, в том числе утвердил на посту нового министра умного управления и регионального развития, освободил от должности омбудсмена, назначил на должности двух членов Совета общественных электронных СМИ и утвердил мандаты нескольким новым депутатам.

Кроме того, вчера в Сейме состоялось мероприятие, посвященное Лиго.

Сегодня в парламенте еще запланировано заседание комиссии по европейским делам, а также встреча с делегацией немецких предпринимателей, свидетельствуют записи в календаре Сейма.

После этого парламентарии отправятся на каникулы вплоть до осени.

Осенняя сессия Сейма этого года начнется 1 сентября, а завершится 22 декабря.

Регламент Сейма предусматривает очередные и внеочередные сессии. У парламента в году три очередных сессии - осенняя, зимняя и весенняя, а в период между ними для рассмотрения важных вопросов могут созываться внеочередные заседания.