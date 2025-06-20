Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты уходят на каникулы 2 650

Политика
Дата публикации: 20.06.2025
LETA
Изображение к статье: Депутаты уходят на каникулы
ФОТО: Valsts kanceleja

Сегодня завершится весенняя сессия Сейма, которая началась 28 апреля.

Последнее заседание Сейма на этой сессии было проведено еще вчера, когда парламент заслушал обращение президента и решил несколько важных вопросов, в том числе утвердил на посту нового министра умного управления и регионального развития, освободил от должности омбудсмена, назначил на должности двух членов Совета общественных электронных СМИ и утвердил мандаты нескольким новым депутатам.

Кроме того, вчера в Сейме состоялось мероприятие, посвященное Лиго.

Сегодня в парламенте еще запланировано заседание комиссии по европейским делам, а также встреча с делегацией немецких предпринимателей, свидетельствуют записи в календаре Сейма.

После этого парламентарии отправятся на каникулы вплоть до осени.

Осенняя сессия Сейма этого года начнется 1 сентября, а завершится 22 декабря.

Регламент Сейма предусматривает очередные и внеочередные сессии. У парламента в году три очередных сессии - осенняя, зимняя и весенняя, а в период между ними для рассмотрения важных вопросов могут созываться внеочередные заседания.

×
Читайте нас также:
#Сейм #каникулы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео