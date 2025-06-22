По данным последних переписей населения, в Литве, Латвии и Эстонии сегодня в совокупности проживают около 900 тысяч этнических русских и свыше миллиона тех, кто считает русский своим родным языком, пишет Current Time.

Доля русскоязычных в трех странах разная. По данным статистики, русский язык является родным примерно для трети населения Эстонии, 40% жителей Латвии и 7% людей, живущих в Литве.

Власти трех стран относятся к русскоязычному меньшинству настороженно. Многие русскоязычные, особенно пенсионеры, имеют паспорта России и не очень хорошо владеют латышским, литовским и эстонским соответственно. Они потребляют информацию из русскоязычных СМИ и впитывают нарративы Кремля о "русофобном Западе", а также нередко не проявляют желания участвовать в общественной жизни стран, в которых живут. Также у властей Литвы, Латвии и Эстонии есть основания полагать, что Кремль может использовать социальную группу русскоязычных как предлог для вторжения России в страны Балтии под девизом "защиты" тех, кто говорит на русском.

Но так ли это на самом деле? И представляют ли русскоязычные реальную опасность для стран Балтии?

Джошуа Позанер, старший репортер издания Politico по вопросам обороны, считает, что эти опасения оправданы.

“Кремль – непревзойденный мастер использования этнических различий для того, чтобы претендовать на особую роль в охране интересов русской диаспоры. Этот подход был использован Москвой в Грузии и Молдове, и именно это стало предлогом для вторжения в Украину”, – подчеркивает он.

Спецслужбы стран Балтии неоднократно в своих отчетах указывали, что во многом именно русскоязычное население является более уязвимой целевой группой. Кремль стремится использовать их как инструмент влияния на внутреннюю политику соседей, считают в эстонской полиции безопасности.

“База поддержки Кремля в Эстонии, в основном состоящая из пожилых жителей, сокращается. В результате Россия смещает акцент своих операций по влиянию на более молодое поколение русскоязычных эстонцев. Крайне важно защитить их от воздействия российской пропаганды", – сказано в докладе Департамента полиции безопасности Эстонии, который вышел в апреле 2025 года.

При этом в том же докладе говорится, что большинство русского населения Эстонии отдает предпочтение "информационному пространству и ценностям Эстонии и Запада", а вовсе не авторитарной России.

Условных русскоязычных жителей в балтийских государствах Москва видит как ситуативных союзников, говорит эстонский эксперт по вопросам политики безопасности Игорь Грецкий.

"Я думаю, что в подрывных сценариях России в отношении стран Балтии существует расчет использования недостаточно лояльного русскоязычного населения. Но здесь нам следует сделать одну очень важную оговорку: Россия вепонизирует (использует в качестве оружия) абсолютно все, – подчеркивает он. – То есть в гибридной активности России это касается не только населения, которое говорит по-русски. Это и население, которое говорит на каком-то другом языке, но испытывает какую-то нелояльность к своему правительству".

"Россия вепонизирует не только информационную сферу, но и культуру, спорт – абсолютно все", – замечает Грецкий.

Схожего мнения придерживается и замминистра культуры Литвы, специалист по информационным войнам и противодействию пропаганде Виктор Денисенко. По его словам, нарративы Кремля близки социально уязвимым группам населения, а также людям крайних взглядов – причем как правых, так и левых.

"Определенные месседжи той же кремлевской пропаганды направлены против ЛГБТ-сообщества, против сексуальных меньшинств, и они могут находить определенный отклик в среде политических радикалов, – говорит Денисенко. – Поэтому очень трудно говорить о какой-то одной группе (на которую ведется воздействие).

По мнению замглавы министерства культуры Литвы, было бы ошибкой полагать, что именно русские и русскоязычные в наибольшей степени уязвимы для пропаганды.

"Если мы говорим "русскоязычные", то не значит, что сто процентов русскоязычных подвержены и автоматически воспринимают нарративы российской пропаганды, принимают эту информацию за чистую монету, – объясняет он. – Мы говорим лишь об определенном проценте, который это делает. Но каков этот процент, сложно сказать".

Лакмусовой бумажкой пропутинских настроений в среде русскоязычных в станах Балтии может служить их отношение к войне и политике сегодняшней России. В Литве, Латвии и Эстонии эти цифры очень разнятся.

В Литовской Республике, согласно опросу общественного вещателя, Россию и ее действия негативно оценивают более 80% всех местных русскоязычных.

В Латвии в 2022 году, по данным социологической компании „Latvijas fakti”, Россию в ее захватнической войне поддерживали 19% процентов русских латвийцев, а почти половина всех респондентов была за Украину.

В Эстонии, по информации Госканцелярии, военное нападение россиян против соседа в этом году осуждал 51% неэстонцев.

По словам латвийского политолога Артура Быкова, оценивая подобные исследования и общую ситуацию, нужно учитывать еще и то, что многие русские в Балтии не ставят знак равенства между Путиным и Россией. И они могут хорошо относиться к России и ее культуре и языку, но не разделять агрессивные взгляды и политику Кремля.

"Поддержка, например, того же Путина, не важно среди русскоязычных или тех, кто говорит на латышском языке, – достигла самых низких показателей за все время, – говорит Артур Быков. – Многие русскоязычные говорят: мы как бы не против России как таковой, но мы однозначно против Путина".