Призыв журналиста Латвийского телевидения (LTV) Гунтиса Боярса не говорить по-латгальски в предвыборной дискуссии не нарушил кодекс этики Латвийского общественного медиа (ЛОМ), однако перед выборами в Сейм в следующем году следует рассмотреть возможность разрешить вести дискуссии на латгальском языке, отметил омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс, пишет LETA.

В предвыборной дискуссии LTV "Izvēlies nākotni!" (Выбери будущее!) с участием кандидатов в депутаты Резекненской думы ведущий Боярс сказал: "Ну, в данном случае просьба — говорите со мной по-латышски". Это произошло после того, как кандидат в депутаты Андрис Морозов ("Sarauj, Latgale!") начал отвечать на вопрос о продвижении латгальского языка на латгальском.

Такое заявление Боярса вызвало недовольство ряда оппозиционных депутатов Сейма, и по этому поводу омбудсмен латвийских общественных СМИ получил жалобу.

Заявитель полагал, что в данной ситуации, не позволив участникам дебатов говорить по-латгальски, СМИ не только не обеспечили использование латгальского языка, но и нарушили несколько законов, предусматривающих поддержку его развития. В жалобе просили оценить конкретный случай, а также деятельность и ответственность LTV в вопросе звучания латгальского языка в подготовленных телепередачах — не препятствуя, а способствуя этому.

Омбудсмен не согласен с тем, что просьба Боярса говорить по-латышски нарушила основные принципы деятельности, установленные в Кодексе поведения и этики ЛОМ: служить интересам латвийского общества, исполнять свои обязанности в соответствии с основными ценностями ЛОМ, соблюдать высочайшие стандарты журналистики. По его мнению, журналист также не нарушил редакционные рекомендации ЛОМ, так как просьба была озвучена уважительно, без унижения как участника дискуссии, говорившего по-латгальски, так и самого латгальского языка.

В то же время, по мнению омбудсмена, ситуации можно было бы избежать, если бы ведущий объяснил причину своей просьбы — незнание латгальского языка, а также её цель — обеспечить, чтобы высказывания участника были понятны всем зрителям.

Омбудсмен также заключил, что просьба Боярса соответствует положению устава ЛОМ о проведении дебатов на латышском литературном языке, но при этом поднимает вопрос о целесообразности применения такого требования к латгальскому как историческому варианту латышского языка.

В рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм омбудсмен рекомендует рассмотреть возможность позволить участникам предвыборных дебатов, касающихся тематики Латгале, по своему выбору использовать обе разновидности латышского языка.

После дискуссии Боярс извинился за случившееся на своей странице в Facebook.

"Прошу прощения. Я определённо не хотел никому навредить или задеть вашу латгальскую идентичность и признаю свою ошибку в предвыборной дискуссии о Резекне. Моя просьба должна была прозвучать так: прошу всех присутствующих вести дискуссию на латышском литературном языке", — написал ведущий передачи.

Он также признал, что не знает, стоило ли позволить кандидатам вести дебаты на латгальском.