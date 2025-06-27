Нацобъединение перехватило руководство в Вентспилском крае; в Резекне вернулся Барташевич, а в Огре снова Хелманис

На пост председателя Вентспилсской краевой думы в пятницу избран представляющий Национальное объединение Андис Зариньш, который в думе предыдущего созыва был заместителем председателя, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении. Тем временем, на пост председателя Резекненской думы был избран ранее отстранённый министром охраны окружающей среды и регионального развития в предыдущем составе думы мэр Александр Барташевич.

Зариньш сменил на этом посту многолетнего мэра от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Айвара Муцениекса, который избран депутатом и в новую думу.

В предыдущем созыве Зариньшу было разрешено совмещать должность с обязанностями советника министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение) по вопросам развития предпринимательской инфраструктуры.

В пятницу на первом заседании думы нового созыва приняли участие все 15 депутатов. За Зариньша проголосовали девять депутатов, представляющих Нацобъединение и СЗК, а за второго кандидата Даце Вашуку (ЛОР) проголосовали шесть депутатов Латвийского объединения регионов (ЛОР), получивших на выборах шесть мандатов.

На пост заместителя председателя думы по вопросам социальной политики, образования, культуры и спорта Зариньш выдвинул бывшего вице-мэра предыдущего созыва Гунтиса Мачтамса, за кандидатуру которого проголосовали все 15 депутатов.

В свою очередь, на должность заместителя председателя думы по вопросам инвестиций и развития Зариньш выдвинул бывшего председателя думы Муцениекса, возглавлявшего самоуправление с 2009 года. Его кандидатуру поддержали девять депутатов коалиции. Между тем шесть депутатов оппозиции оставили избирательные бюллетени без изменений, из-за чего они были признаны недействительными.

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Вентспилсском крае победило ЛОР, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам выборов ЛОР получило 39,31% голосов избирателей, а на втором месте - Союз зеленых и крестьян. Эти партии получат в краевой думе соответственно шесть и пять мест.

Национальное объединение набрало 27,43% голосов и получит четыре депутатских места.

Барташевич возвращается на пост мэра Резекне

В пятницу на пост председателя Резекненской думы был избран ранее отстранённый министром охраны окружающей среды и регионального развития в предыдущем составе думы мэр Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"), сообщает LETA.

За Барташевича проголосовали семь депутатов, за второго кандидата — Эрика Тейрумниекса — пять депутатов. В заседании думы не участвовал Юрий Талалаев ("Вместе для Латвии").

Как сообщалось ранее, в думе представлены только три списка.

Список Барташевича, объединяющий его партию "Вместе для Латвии" и партию "Латвия на первом месте" под руководством Айнара Шлесерса, получил на выборах в новый состав Резекненской думы большинство — 50,55% голосов избирателей, что обеспечило ему восемь депутатских мандатов.

Их получили Александр Барташевич, Карина Барткевич, Алексей Грехов, Ярослав Иванов, Эдгар Квятковский, Алексей Стец, Юрий Талалаев и Янис Тутин.

Три депутатских мандата достались объединённому списку партий Национальное объединение, "Новое Единство" и "Развитие Латвии", за который проголосовали 17,6% избирателей. Мандаты получили Язеп Корсак, Вия Пойкане и Эрик Тейрумниекс.

Два мандата получил список Латвийской зелёной партии, Союза регионов Латвии и Новой консервативной партии, за который проголосовали 11,91% граждан Резекне. Мандаты получили Инара Гроце и Юрис Гунтис Вяксе.

Между тем семи спискам не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, в том числе и партии "Согласие", которую долгие годы представлял Барташевич — она получила лишь 2,75% голосов.

Явка избирателей в Резекне составила 47,8%.

Хелманис продолжит возглавлять Огрскую краевую думу третий созыв подряд

Эгилс Хелманис (Национальное объединение) продолжит возглавлять Огрскую краевую думу третий созыв подряд, решили депутаты на первом заседании нового состава думы в пятницу, сообщает LETA.

Хелманис был выдвинут кандидатом на пост мэра от совместного списка Национального объединения (НО), Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и Латвийской "Зеленой" партии (ЛЗП). Вторым кандидатом был Рудольф Кудля от Латвийского объединения регионов.

За Хелманиса проголосовали 14 депутатов, против — девять. Кандидатуру Кудли поддержали девять депутатов, против выступили 14.

Как сообщалось ранее, на муниципальных выборах в Огрском крае победил совместный список НО, СЗК и ЛЗП под руководством Хелманиса, получив 12 из 23 депутатских мандатов.

В Огрскую думу также избраны представители Латвийского объединения регионов, совместного списка движения "За!" и Новой консервативной партии, а также партий "Новое Единство" и Видземской партии.

Совместный список НО/СЗК/ЛЗП получил 46,09% голосов избирателей, Латвийское объединение регионов — 15,97%, "За!"/Новая консервативная партия — 10,73%, Видземская партия — 10,02%, "Новое Единство" — 8,04%.

В этих муниципальных выборах в Огрском крае приняли участие 51,06% избирателей.