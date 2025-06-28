Совет Европы дал рекомендации Латвии по поводу ЛГБТ и ситуации в школах

Латвия добилась определённых успехов в борьбе с ксенофобией и нетерпимостью, однако по-прежнему вызывает тревогу отсутствие стратегии защиты прав ЛГБТ и других уязвимых групп. Об этом говорится в шестом докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI).

С момента предыдущего отчёта были положительные сдвиги: в более чем 60 латвийских школах запущена программа KiVa, в 2023 году принят закон о гражданских партнёрствах, включая однополые, который вступает в силу в июле 2024 года. Улучшено обучение полиции по расследованию преступлений на почве ненависти. В ряде городов создано координирующее учреждение для поддержки мигрантов и лиц, нуждающихся в международной защите.

Также Минкульт разработал план интеграции ромов (цыган) до 2027 года.

В то же время ECRI отмечает отсутствие системного подхода к правам ЛГБТ: нет плана действий, координирующей группы, не ведётся сбор данных о дискриминационных инцидентах, особенно в школах. Доклад указывает на случаи публичной вражды, включая высказывания и преступления на почве ненависти в интернете — по признаку сексуальной ориентации, этнической принадлежности, религии и другим основаниям.

Комиссия рекомендует создать структуру, которая бы координировала работу госорганов и сотрудничество с гражданским обществом, а также разработать стратегию борьбы с преступлениями на почве ненависти к ЛГБТ и выделить на это бюджет.

Особое внимание уделяется положению ромов (цыган) — их доступ к образованию, занятости, жилью и здравоохранению по-прежнему ограничен. План по их интеграции нуждается в чёткой оценке и корректировке.

Кроме того, ECRI призывает Латвию не наказывать людей за оказание гуманитарной помощи беженцам, находящимся в стране без легального статуса.