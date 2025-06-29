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«Если придёт неприятель, из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!» - депутатка 18 2696

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
press.lv
«Если придёт неприятель, из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!» - депутатка

Лиана Ланга, депутат Рижской думы от Нацобъединения, в эфире TV24 в программе Preses Klubs заявила, что в каждом городе, поселке и крае должно быть одно ответственное лицо, которое расскажет, куда в случае часа "икс" надо идти, что брать и что делать, - по сути, возьмет на себя ответственность за местных жителей.

Кристиан Римкус, руководитель предприятия WEMPS, спроектировавшего конструкции, механизмы и кабинки для рижского колеса обозрения, возразил ей, сказав, что теоретически это хорошая идея, но на практике это не работало бы.

"По-моему, народ должен пройти военное обучение, как у финнов. Если бы у каждого дома был автомат, никто бы не лез поблизости!" - считает он.

В конце концов Ланга с ним согласилась, добавив, что "если идет неприятель, то из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!".

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#депутаты #гражданская оборона
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Оставить комментарий

(18)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го июня

    "если идет неприятель, то из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!" - сказала бабушка Шланга и пошла по улице под прицелом тысяч винтовок... Потому что главный враг Латвии - это такие, как она.

    151
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го июня

    А сама-то эта дура из окна шланг будет держать? В честь своей фамилии!

    132
    3
  • aa
    aa aa
    29-го июня

    Если из каждого окна будет торчать ствол, Депутатке придётся не показываться на улице

    124
    3
  • З
    Злой
    29-го июня

    Не надейся, шланга, пишсавшая стихи на русском языке, в случае часа х я останусь в своём построенном доме и никуда не двинусь, , придёте с силой, получите отпор! Повторюсь, сотрут всё в порошок и всё, никто ходить по улицам не будет в ты сама первая с воплями сбежишь!

    94
    5
  • З
    Злой
    Злой
    29-го июня

    ......... шланга, писавшая стихи на русском языке.......

    39
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го июня

    Ланге легче всего языком ляпать. В случае чего, сразу в Якутию сбежит, а там затеряется в толпе, среди своих и поминай как звали.

    102
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    29-го июня

    Какая Якутия? Её мать Светлана родом из белорусского города Борисова, рядом с Минском. В Борисове затеряться легче!

    25
    1
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Неприятель уже сидит у власти Латвии

    141
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го июня

    а из каждого окна жопа красная видна...

    78
    5
  • DD
    Diavolo Diavolo
    29-го июня

    Ну это же очевидно,что с таким фэйсом этой бабке очень хочется,,ствол,, Да и пусть торчит.

    65
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го июня

    А эта мерзкая физиономия-лица интересно будет с гвоздиками встречать, или из Швеции народ подбадривать?

    94
    5
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го июня

    По закону войны если у тебя в руках оружие или даже патроны ты становишься потенциальной мишенью и подлежишь уничтожению , данная депутатка настаивает на тотальном уничтожении латинской нации ?

    111
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го июня

    По закону войны если у тебя в руках оружие или даже патроны ты становишься потенциальной мишенью и подлежишь уничтожению , данная депутатка настаивает на тотальном уничтожении латышской нации ?

    42
    4
  • К
    Кайзер
    29-го июня

    ... И поскольку очень вероятно, что этот ствол потом будет торчать из дупла, обязательно следует спилить мушку ! Просто будет не так больно ))

    65
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июня

    Обычный, дешёвый популизм хуторского мировоззрения. Но автомат можно было бы. Его есть уже куда применить.

    96
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июня

    Торчащий из окна ствол, это будет тот определяющий знак, куда снайперу надо будет бить в первую очередь.

    71
    4
  • lg
    lo gos
    29-го июня

    Лиана Ланга тогда побежит лизать сапоги

    128
    3
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Мне кажется,при таком отношении к жителям властьимущих,из окон будет торчать не ствол,а флаг РФ.

    143
    7
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