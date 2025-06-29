«Если придёт неприятель, из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!» - депутатка

Лиана Ланга, депутат Рижской думы от Нацобъединения, в эфире TV24 в программе Preses Klubs заявила, что в каждом городе, поселке и крае должно быть одно ответственное лицо, которое расскажет, куда в случае часа "икс" надо идти, что брать и что делать, - по сути, возьмет на себя ответственность за местных жителей.

Кристиан Римкус, руководитель предприятия WEMPS, спроектировавшего конструкции, механизмы и кабинки для рижского колеса обозрения, возразил ей, сказав, что теоретически это хорошая идея, но на практике это не работало бы.

"По-моему, народ должен пройти военное обучение, как у финнов. Если бы у каждого дома был автомат, никто бы не лез поблизости!" - считает он.

В конце концов Ланга с ним согласилась, добавив, что "если идет неприятель, то из каждого окна в Латвии должен торчать ствол!".