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Первый после войны тур главы МИД Израиля - по странам Балтии 6 638

Политика
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Первый после войны тур главы МИД Израиля - по странам Балтии

Министр иностранных дел Гидеон Саар вчера вечером, 30 июня, отправился с дипломатическим визитом в страны Балтии. Об этом сообщает Mignews.com со ссылкой на канцелярию МИД.

Со вторника, 1 июля, по четверг, 3 июля, Саар посетит Литву, Латвию и Эстонию, чтобы встретиться со своими коллегами из стран Балтии и другими высокопоставленными должностными лицами правительства, включая премьер-министра и министра обороны Эстонии, а также президента Латвии.

Визит в дружественные Израилю государства-члены Европейского Союза станет первой зарубежной поездкой Саара после израильско-иранской войны.

В Литве Саар примет участие в церемонии поминовения жертв Холокоста на месте резни в Понарах, где во время Второй мировой войны нацисты убили около 70 000 евреев и 20 000 польских мирных жителей.

Министр иностранных дел также встретится с еврейскими общинами в каждой из стран.

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#израиль #визит #балтийское море
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(6)
  • А
    Андрей
    2-го июля

    А не послать ли главу МИД Израиля с туром куда-то в другое место - заре на встречу, после того, что они учинили в Гаазе и неспровоцированного нападения на Иран?!

    2
    2
  • A
    Aleks
    1-го июля

    Режиссер Херман предложил сдать Латвию в аренду Израилю ,а жителей,как понимаю,в рабы или все ж выселять будут,?!Или разбомбят как палестинцев?👽 Ну чтобы знать,к чему быть готовым. Что то там про 2800 рабов каждому раввину я слышал....👽🔯

    4
    4
  • A
    Aleks
    1-го июля

    Объезд подконтрольных и менее подконтрольных территорий .Большой оффис едет в страны Балтии... Какая польза будет от этого визита для стран Балтии и особенно Латвии?Латыши будут жить ещё лучше,что очень радует правительство Нетаньяху?Даже не сомневаюсь.

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    В годы немецкой оккупации нацистами и коллаборационистами было убито около 200 000 евреев (около 95 % евреев, проживавших в Литве до начала войны). Wikipedja.

    Всего в Латвии погибло около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых из других стран. Wikipedia.

    В Эстонии было уничтожено от 7500 до 8500 евреев (в том числе 963 местных, остальные иностранные) Wikipedija.

    9
    1
  • A
    Aleks
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    А Трамп сказал,что во Второй мировой погибло 60 млн русских... И что то про русский Холокост я не слышал.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го июля

    Более 60000 палестинцев убитых израильтянами.

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