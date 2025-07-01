Первый после войны тур главы МИД Израиля - по странам Балтии

Министр иностранных дел Гидеон Саар вчера вечером, 30 июня, отправился с дипломатическим визитом в страны Балтии. Об этом сообщает Mignews.com со ссылкой на канцелярию МИД.

Со вторника, 1 июля, по четверг, 3 июля, Саар посетит Литву, Латвию и Эстонию, чтобы встретиться со своими коллегами из стран Балтии и другими высокопоставленными должностными лицами правительства, включая премьер-министра и министра обороны Эстонии, а также президента Латвии.

Визит в дружественные Израилю государства-члены Европейского Союза станет первой зарубежной поездкой Саара после израильско-иранской войны.

В Литве Саар примет участие в церемонии поминовения жертв Холокоста на месте резни в Понарах, где во время Второй мировой войны нацисты убили около 70 000 евреев и 20 000 польских мирных жителей.

Министр иностранных дел также встретится с еврейскими общинами в каждой из стран.