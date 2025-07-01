В Латвии пересмотрят все виды детских пособий: Силиня поделилась материнским опытом

На совете по демографическим делам рассмотрен проект развития демографической политики, в котором предусмотрено, что в 2026 году будет усовершенствована материальная поддержка семей с детьми - планируется пересмотр пособия по уходу за ребенком, пособия по рождению ребенка и государственного семейного пособия.

Минблаг сообщает, что планируется также усовершенствовать систему материальной поддержки детей, находящихся под внесемейной опекой. В числе предлагаемых мер - и выделение субсидии (гранта) семьям на погашение основной суммы жилищного займа, если у семьи родился ребенок и у нее есть активная гарантия на жилье Altum.

Это все предусматривает проект информационного доклада, который определяет приоритетные направления в развитии демографической политики, который во вторник, 1 июля, под председательством премьер-министра Эвики Силини был рассмотрен на заседании совета по демографическим делам. На нем Министерство благосостояния совместно с Минздравом, Министерством образования и науки и Министерством экономики представило предложения по мероприятиям, которые в 2026 году необходимо было бы реализовать для улучшения качества жизни семей с детьми.

"Наша цель — создать такую систему поддержки, которая укрепляет семьи на всех этапах жизни - от рождения ребенка до его взросления. Эти намеченные изменения в сфере демографической политики касаются не только пересмотра пособий, это вклад в будущее Латвии - в здоровье наших детей, стабильность семей и долгосрочность страны. Каждая семья в Латвии должна чувствовать себя уверенно, ощущать, что государство их ценит», - глава минблага Рейнис Узулниекс.

"Как мама я хорошо знаю, что значит повседневные заботы, ответственность и желание дать детям лучшее. Для меня важно, чтобы семьям в Латвии было доступно хорошее здравоохранение, качественное образование и подходящее место жительства. Улучшаем медицинское обслуживание матери и ребенка, так как ни одна женщина в Латвии не должна беспокоиться о том, как получить помощь», - сказала премьер Эвика Силиня на заседании совета по демографическим делам.