«Эти продукты быстро раскупают!» Министр обещает и дальше пристально следить за торговыми центрами

С прошлой недели, как известно, торговые центры начали реализовывать обещанное в меморандуме с правительством. А именно: в каждом продуктовом сегменте предлагается хотя бы один товар по низкой цене.

"Я регулярно встречаюсь с представителями торговых центров и они признаются, что для них это вызов - заполнить потребительскую корзину с продуктами по самой низкой цене. Эти продукты раскупают в течении двух часов", - рассказал в интервью ТВ-24 министр экономики Виктор Валайнис. Он отметил, что сотрудники Центра защиты прав потребителей регулярно посещают торговые центры и проверяют, действительно ли в продаже имеется, к примеру, мука по самой низкой цене. И если ее нет, то мы спрашиваем у торговых центров, где эта мука. Но реальность такова, что все очень быстро раскупается.