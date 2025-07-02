Baltijas balss logotype

«Эти продукты быстро раскупают!» Министр обещает и дальше пристально следить за торговыми центрами 1 723

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
«Эти продукты быстро раскупают!» Министр обещает и дальше пристально следить за торговыми центрами

Центр защиты прав потребителей проверяет, как торговцы выполняют требование по низким ценам на продукты в каждом сегменте.

С прошлой недели, как известно, торговые центры начали реализовывать обещанное в меморандуме с правительством. А именно: в каждом продуктовом сегменте предлагается хотя бы один товар по низкой цене.

"Я регулярно встречаюсь с представителями торговых центров и они признаются, что для них это вызов - заполнить потребительскую корзину с продуктами по самой низкой цене. Эти продукты раскупают в течении двух часов", - рассказал в интервью ТВ-24 министр экономики Виктор Валайнис. Он отметил, что сотрудники Центра защиты прав потребителей регулярно посещают торговые центры и проверяют, действительно ли в продаже имеется, к примеру, мука по самой низкой цене. И если ее нет, то мы спрашиваем у торговых центров, где эта мука. Но реальность такова, что все очень быстро раскупается.

Читайте нас также:
#цены
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го июля

    Есть расхожее подозрение, что придуманная схема позволяет наполнять эту долбаную корзину продуктами с истёкшими сроками реализации и с переклеенными ярлыками и сроками.

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 600
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1400
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 64
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 51
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 90
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 100
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео