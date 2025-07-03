Baltijas balss logotype

Экономия по-латвийски: урезать кружки и страховки, оставить премии и тендеры 0 1577

Политика
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
Экономия по-латвийски: урезать кружки и страховки, оставить премии и тендеры
ФОТО: dreamstime

Кусай какой палец хочешь - все болят: так, похоже, можно охарактеризовать подход министров к поиску возможных способов экономии средств, когда финансовая ситуация в стране далека от блестящей, пишет Latvijas Avīze.

Пока сохранять определенную беззаботность позволяет летний режим работы, но уже в августе придется серьезно говорить о бюджете. Пока же об экономии политики больше говорят на теоретическом уровне - можно урезать немного тут, немного там, но это только идеи, и нигде не сказано, что они будут осуществлены.

При этом даже те немногие крохи информации, которые появляются в СМИ, вызывают недоумение - действительно ли это те вещи, на которых стоит экономить, и не приведут ли в долгосрочной перспективе подобные "сокращения" к еще большим потерям. Также обсуждаются "священные коровы", к которым министерства не притронутся даже в случае крайней необходимости, и высказываются подозрения в саботаже.

Директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Каспарс Горкшс, комментируя первые появившиеся предложения о способах экономии, написал в "X": "Министерство здравоохранения - против медицинских страховок, Министерство культуры - против кружков и музыкальных школ: все это выглядит как реальная тактика, чтобы сделать непопулярной экономию, которую люди требуют от государства. В предложениях министерств по экономии вы не найдете ни урезания фонда зарплат и премий чиновников, ни отказа от бессмысленных исследований типа "woltbolt", ни отказа от траты 20 млн евро на мониторинги, ни сокращения закупок - в этом году они только растут".

Речь идет об идее Минздрава больше не оплачивать полисы страхования сотрудникам самого министерства и его подведомственных учреждений. Возможно, в будущем действительно будет введен порядок, когда госслужащие сами будут покупать себе полисы. В конце концов, это бонус, хоть его уже и воспринимают как должное. Однако возникает странная ситуация, когда в одном министерстве или учреждении они есть, а в других - нет, хотя все они финансируются из госбюджета.

Остается и другой вопрос - действительно ли это то, на чем стоит экономить, учитывая общее состояние здоровья населения Латвии? Не случится ли, что из-за запущенных болезней и длительных больничных министерство или учреждение больше потеряет от отмены страхования, чем приобретет? Эта тема требует более широкой дискуссии.

Вторая тема, упомянутая руководителем ЛКРД, - кружки и музыкальные школы, или, как сформулировала министр культуры Агнесе Лаце в интервью Латвийскому телевидению, "изменение модели финансирования музыкальных и художественных школ" (читайте - за это будут платить родители) и "сокращение дотаций учреждениям" (пусть справляются сами как могут). Впрочем, министр неоднократно упомянула, что никаких решений еще не принято, что вселяет надежду на то, что эти предложения в итоге могут быть отклонены как непопулярные, так как непопулярности у правительства Эвики Силини уже и так с избытком.

Читайте нас также:
#экономика
3
0
2
6
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 602
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 328
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1401
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 24
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 22
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 67
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 54
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 94
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 104
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 24
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 22
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео