Экономия по-латвийски: урезать кружки и страховки, оставить премии и тендеры

Кусай какой палец хочешь - все болят: так, похоже, можно охарактеризовать подход министров к поиску возможных способов экономии средств, когда финансовая ситуация в стране далека от блестящей, пишет Latvijas Avīze.

Пока сохранять определенную беззаботность позволяет летний режим работы, но уже в августе придется серьезно говорить о бюджете. Пока же об экономии политики больше говорят на теоретическом уровне - можно урезать немного тут, немного там, но это только идеи, и нигде не сказано, что они будут осуществлены.

При этом даже те немногие крохи информации, которые появляются в СМИ, вызывают недоумение - действительно ли это те вещи, на которых стоит экономить, и не приведут ли в долгосрочной перспективе подобные "сокращения" к еще большим потерям. Также обсуждаются "священные коровы", к которым министерства не притронутся даже в случае крайней необходимости, и высказываются подозрения в саботаже.

Директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Каспарс Горкшс, комментируя первые появившиеся предложения о способах экономии, написал в "X": "Министерство здравоохранения - против медицинских страховок, Министерство культуры - против кружков и музыкальных школ: все это выглядит как реальная тактика, чтобы сделать непопулярной экономию, которую люди требуют от государства. В предложениях министерств по экономии вы не найдете ни урезания фонда зарплат и премий чиновников, ни отказа от бессмысленных исследований типа "woltbolt", ни отказа от траты 20 млн евро на мониторинги, ни сокращения закупок - в этом году они только растут".

Речь идет об идее Минздрава больше не оплачивать полисы страхования сотрудникам самого министерства и его подведомственных учреждений. Возможно, в будущем действительно будет введен порядок, когда госслужащие сами будут покупать себе полисы. В конце концов, это бонус, хоть его уже и воспринимают как должное. Однако возникает странная ситуация, когда в одном министерстве или учреждении они есть, а в других - нет, хотя все они финансируются из госбюджета.

Остается и другой вопрос - действительно ли это то, на чем стоит экономить, учитывая общее состояние здоровья населения Латвии? Не случится ли, что из-за запущенных болезней и длительных больничных министерство или учреждение больше потеряет от отмены страхования, чем приобретет? Эта тема требует более широкой дискуссии.

Вторая тема, упомянутая руководителем ЛКРД, - кружки и музыкальные школы, или, как сформулировала министр культуры Агнесе Лаце в интервью Латвийскому телевидению, "изменение модели финансирования музыкальных и художественных школ" (читайте - за это будут платить родители) и "сокращение дотаций учреждениям" (пусть справляются сами как могут). Впрочем, министр неоднократно упомянула, что никаких решений еще не принято, что вселяет надежду на то, что эти предложения в итоге могут быть отклонены как непопулярные, так как непопулярности у правительства Эвики Силини уже и так с избытком.