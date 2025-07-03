В конце июня аналитическая служба Сейма в лице Заниты Авотниеце-Виксны, Инты Крумини и Инесе Грумолте-Лерхе ознакомила парламентариев с перспективами внедрения искусственного интеллекта (ИИ) как «одной из многообещающих новых технологий, способных существенно улучшить эффективность, качество работы и продуктивность публичного управления».

А этого нашей стране, судя по ее достижениям за последние 35 лет, критически недостает.

Страна, где чиновник – каждый третий

Латвийское госуправление все чаще упрекают в неэффективности и излишне размытой структуре управления. Хотя в Латвии отношение расходов общего правительственного сектора к внутреннему валовому продукту (ВВП) меньше, чем в среднем по Евросоюзу, но все же доля работников в нем составляла 21% от общего числа занятых в стране, что является 7-м самым высоким показателем среди стран Организации сотрудничества и развития (далее – ОЭСР).

Расчеты экономистов банка свидетельствуют, что в Латвии в госуправлении были заняты 33,3 работника на 1000 жителей, что как больше, чем в остальных странах Балтии, так и значительно больше, чем в странах с наименьшим числом занятых в госуправлении – в Италии, Финляндии, Румынии, Ирландии, Дании и Хорватии, где в госуправлении занято в среднем 24,3 человека на 1000 жителей.

И денег все это дело требует немалых: в 2022 году в Латвии расходы на вознаграждение работников общего правительственного сектора составили 10,7% ВВП или 48,6% производственных расходов общего правительственного сектора, а в 2023 году заработки выросли до 11,65% ВВП и составили большую часть (51,7%) от расходов правительственного сектора.

Зачем вообще все это нужно?

Даже аналитики Сейма теряются в догадках: «Цели нередко определены в общем, сложны или многомерны. К тому же выигрыши от вклада публичного сектора могут открыться косвенно или долгосрочно». Так или иначе, столь авторитетная структура как Всемирный банк по своим индикаторам ранжирует эффективность госуправления Латвии довольно парадоксально: если в 2019 году она составляла 82%, то в 2023 году – только 74%. Что «не только ниже показателей Литвы и Эстонии, но также средних показателей ЕС».

Хотя население наше, можно сказать, притерпелось к такому положению дел: в стране 63% жителей в целом удовлетворены качеством административных услуг, что приближается к среднему показателю ОЭСР 66%. И даже чуть выше, чем в Чехии (62%). А уж такие южные страны, как Италия (48%) или Португалия (43%), мы явно опережаем!

Чемпионы по гигабайтам

Наша республика стала уходить в цифру еще до пандемии коронавируса, но период изоляции в годину COVID-19 произвел своего рода мозговой штурм – даже законодательная власть, немного покумекав, нашла возможность проводить удаленные заседания.

На дистанционку перешли школы и вузы, стали проводиться встречи с нотариусами, а государственные услуги к 2023 году более чем на 2/3 перешли в онлайн. Одновременно, отмечается в отчете аналитической службы Сейма, Латвия получила призовое место среди государств Организации экономического сотрудничества и развития по мобильному интернет-трафику на душу населения – в среднем 48 гигабайт в год.

«Связанные со значительными жизненными событиями (рождение ребенка, новое место жительства и т.д.) административные действия, которые жители могут проводить онлайн», в Латвии занимают уже 88%, что обозначает для нас вполне почтенное 6-е место – мы тут впереди таких развитых и богатых стран, как Нидерланды, Дания, Бельгия, Ирландия. И гораздо выше среднего уровня Евросоюза (79%).

«Необходимые для начала предпринимательской деятельности и повседневного ведения предпринимательской деятельности, доступные в онлайне как для местных, так для иностранных пользователей действия», в ЛР составили 87% – результат получился лучше, чем в среднем по ЕС (85%), и лучше Австрии, Франции, Германии.

10 миллиардов евро на заводы ИИ

Евросоюз тем временем провозгласил «Цифровое десятилетие», которое должно сделать из Старого Света глобальный центр искусственного интеллекта. Для разработки ИИ уже выделены 10 миллиардов евро, которые будут осваиваться 7 крупномасштабными предприятиями, именуемыми заводами. Они расположатся даже в таких не особо продвинутых в плане Интернета странах, как Греция и Италия. «Латвии среди этих государств нет», – констатируют парламентские аналитики.

А вот тут уже минус в карму тем руководителям страны, что несколько лет назад летали по Европе на частных VIP-рейсах. Такие решения как раз принимаются при личном общении…

В любом случае, наша страна к введению ИИ в управление психологически готова – 71% респондентов отвечает, что оценивают искусственный интеллект положительно. Правда, считают необходимым обеспечить: защиту прав сотрудников; привлечение людей к разработке и введению новых информационных технологий; запрет полностью автоматизированных процессов принятия решений; ограничение роботизированного надзора за работниками.

Однако пока что ИИ лишь начинает внедряться в технологические процессы в Латвии – по данным 2024 года, у нас только 8,83% предприятий применяли такие решения, что существенно меньше уровня Евросоюза (13,48%) и на порядок отстает от «пионеров ИИ» Дании и Швеции, где он уже перевалил за 20% компаний.

Эксперты, обобщив данные Евросоюза по применению ИИ, заключили – его преимущественное использование в следующих областях:

в сфере публичного управления – 26,6%,

экономика – 19,8%,

общественные нужды – порядок и безопасность – 14,5%,

здоровье – 14%,

охрана среды – 8%,

социальная защита – 7,2%.

Переговорщики 24/7

Уже сейчас достаточно зайти на сайт, к примеру, Службы государственных доходов, чтобы обнаружить в правом нижнем углу располагающую к себе рожицу виртуального ассистента, которому можно впечатать в табличку свой вопросик. Естественно, на государственном языке. Но если вдруг клиент таковым в должной мере не владеет, то к его услугам робот-переводчик. Так, с виртуальным грехом пополам, можно получить ответы в духе ChatGPT.

«Чат-боты, – рассказывают аналитики Сейма, – помогают обрабатывать вопросы и жалобы населения, обеспечивать поддержку клиентов, поиск, перевод документов и ответы на простые вопросы, а также перенаправление запросов или вопросов для соответствующего получателя. Чат-боты помогают жителям сориентироваться на веб-сайтах с большим объемом информации».

Кроме того, общение с «переговорщиками» – доступно непрерывно, и таким образом предоставляет возможность обеспечить общение с государственными органами в удобное для населения время.

Гораздо более серьезные возможности открываются для служб правопорядка: системы ИИ могут идентифицировать не только автомобильные номера машин-нарушителей (с последующей рассылкой штрафов), но и сопоставлять биометрические данные лиц, попавших со своими проступками на камеры наблюдения, с хранящимися в анналах базами. Так что установление личности подозреваемого становится делом буквально секундным.

В Латвии взялись также за большие объемы данных, разгрести которые сумеет помочь ИИ. Так, в Латвийском университете полным ходом идет программа по применению искусственного интеллекта для проектов Евросоюза. Действительно, там такие горы документов – что без ИИ не разберешь. Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM), похоже, станет первым ведомством в Латвии, которое перейдет на делопроизводство путем ИИ. Центр информационных систем культуры при нашем Минкульте также вводит единый документооборот на ИИ.

Ну а что же со всего этого нам, простым пользователям? Не выбросит ли нас чат-бот с рынка труда? Сеймовские эксперты уверяют, что напротив, ИИ станет незаменимым помощником при подборе и обучению персонала. К тому же пока делает первые шаги, и ему будет необходимо все больше человеческих провожатых. Так что каких пару пятилеток у нас в запасе есть!