Вы не поверите - Ланга стала заместителем мэра Риги по финансам

Как сообщает на своей странице в Facebook представитель Suverēnā vara Вячеслав Степаненко, идейная вдохновительница движения дерусификации Лиана Ланга (Нацблок) была выбрана заместителем мэра Риги по финансам.

Согласно информации, указанной Лангой на сайте Центральной избирательной комиссии, у неё за плечами только школа - отметок о другом образовании нет. Оня якобы поступала на филологический факультет Латвийского университета. Но так и не окончила. Как не получила и какого-либо другого высшего образования.