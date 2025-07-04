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Вы не поверите - Ланга стала заместителем мэра Риги по финансам 17 2368

Политика
Дата публикации: 04.07.2025
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Вы не поверите - Ланга стала заместителем мэра Риги по финансам

Как сообщает на своей странице в Facebook представитель Suverēnā vara Вячеслав Степаненко, идейная вдохновительница движения дерусификации Лиана Ланга (Нацблок) была выбрана заместителем мэра Риги по финансам.

Согласно информации, указанной Лангой на сайте Центральной избирательной комиссии, у неё за плечами только школа - отметок о другом образовании нет. Оня якобы поступала на филологический факультет Латвийского университета. Но так и не окончила. Как не получила и какого-либо другого высшего образования.

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#рижская дума #кадры
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(17)
  • К
    Кайзер
    4-го июля

    Надо про это сочинить стишок. Или дайну сложить для будущих поколений латышей, или наконец снять мультфильм, про то как на "языковой козе" можно прорваться прямо к Святому Корыту !

    24
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    4-го июля

    Как таракан. Нет, ну действительно! Так и до президентского кресла доберётся.

    И да, профильное образование на постах не обязательно. У нас 90% чиновников так работают.

    61
    1
  • М
    Михаил
    4-го июля

    Ланга профан, конечно же. Казус в том, что и Вячеслав Степаненко на этом посту такой же профан, как и Ланга - образования соответствующего у него тоже нет. :)) На эти должности идут исключительно для того, чтобы заработать денег за городского бюджета, за счёт налогоплательщиков. Оба - прохиндеи и приспособленцы..

    36
    3
  • З
    Злой
    4-го июля

    А как же журнал Родник и стихи на русском языке?

    38
    2
  • П
    Процион
    4-го июля

    Пусть Ланга становится там кем угодно. Вы только еë фотолицо, пожалуйста, не показывайте, или хотя бы делайте это пореже.

    75
    1
  • З
    Злой
    Процион
    4-го июля

    Морда, конечно, только детей пугать.

    40
    4
  • A
    Aleks
    4-го июля

    В журнале ,,Просвещение,,за 1917 г,,Смогут ли большевики управлять государством,,Ленин совсем по другому говорил и это не его цитата про кухарку.То ,что он сказал,сократили и извратили,что ,как мы знаем,происходит постоянно и сейчас.

    56
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июля

    Пора закрепить идиотизм законодательно: в Латвии мэрами могут становиться только дворники и посудомойки титульной национальности, а президента выбирать только из бомжей нетрадиционной ориентации. И тогда наступит процветание! Ненадолго и не для всех, но всё-таки...

    83
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    4-го июля

    Всё как в трудах великого кормчего , "каждая кухарка может управлять государством" Владимир Ильич Ленин.

    53
    9
  • A
    Aleks
    Daily Alibabaevic
    4-го июля

    Может,если ее этому обучить и дать соответствующее образование,что и делалось после Гражданской войны,где вся элита с образованием была выбита или уехала. Поэтому была создана новая элита из рабочих и крестьян,хорошо обученная и талантливая.В России ж до сих пор пользуются изобретениями этих кухарок и работяг.Да и вся профессура -это выходцы были из рабочей среды,а не потомки царской семьи.

    23
    13
  • lg
    lo gos
    4-го июля

    Аплодисменты, ну теперь-то в правительстве собрали все сливки: цыгане, пидорасы, проститутки, эмигранты.

    96
    2
  • ks
    kokorins sergejs
    4-го июля

    Потом.все.удивляются.почему.в.стране.жопа

    76
    0
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Янина Соколовская,украинская и антироссийская журналистка,выступая как то в одной украинской студии ещё до войны,объяснила для чего создан НАБУ-аналог КНАБа на Украине.Видимо для этого он создан и в Латвии...

    35
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    4-го июля

    Невозможно представить нечто подобное на частном предприятии, даже фаворит начальника, без квалификации никогда не будет заведовать финансами. А на государственном уровне - получите распишитесь. Дурдом.

    129
    1
  • NB
    Nose Bose
    4-го июля

    просто открытое издевательство над избирателями и налогоплательщиками... и конечно KNAB ничего не видит и не увидит :)

    108
    1
  • A
    Aleks
    4-го июля

    В этом комитете надо знать только одно действие-деление.А это можно делать даже с помощью калькулятора и тут не надо никакого высшего образования.

    101
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го июля

    Ну теперь наконец у шланги появятся деньги, чтобы закрасить седину на крашеной башке.

    90
    6
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