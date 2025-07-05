Докатились до секвестра: дефицит госбюджета Латвии скоро составит полмиллиарда евро

Все объективные, да и субъективные обстоятельства сегодня играют против правительства Силини. Судите сами: чтобы выполнить данное самим же себе обещание – увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, – правящие должны на это где-то найти «лишние» средства.

Их можно получить из трех источников.

Первый источник – за счет сокращения бюджетных расходов (секвестр).

Второй источник – за счет внешних заимствований.

Третий источник – за счет роста экономики.

Разберемся со всеми вариантами вместе.

Дорогие долги

На последний источник надежд мало: пока правительству не удалось добиться хотя бы минимального экономического роста. Экономика по-прежнему стагнирует, то есть фактически продолжается рецессия. Что же касается внешних заимствований.

Во-первых, растет госдолг

с января 2018-го и по июнь 2021-го госдолг вырос приблизительно на 3,3 миллиарда,

с июня 2021-го и по июнь 2025-го – на 7 миллиардов!

Во-вторых, проценты!

Чем больше долг, тем дороже казне, то есть нам, налогоплательщикам, обходится его обслуживание. В ближайшие годы обслуживание госдолга будет нам обходиться порядка 600 миллионов евро в год!

Нет, конечно, без кредита все равно правительство не сможет выполнить свое обещание увеличить ассигнования на военные нужды. Но в создавшейся экономической ситуации правительству придется наступить на горло собственной песне и начать «резать по-живому».

Как известно, изначально премьер Эвика Силиня («Новое Единство»), провозглашая свой план рестарта правительства, была категорически против сокращения именно госаппарата – чиновников. Мол, все, что угодно, но только «людей не трогаем». Политически главу правительства можно было понять: чиновники – это стабильный электорат ее родной партии, а выборы на носу. И муниципальные, и сеймовские.

Но такие заявления из серии «руки прочь от чиновников» премьер делала в феврале, сейчас же разгар лета, и мы видим, что только за 5 месяцев этого года дефицит консолидированного бюджета уже достиг 419 миллионов евро!

Это значит, что через месяц-другой дефицит уже превысит полмиллиарда евро.

Искали 850 миллионов, в сколько «нашли»?

Напомним, что социальные партнеры правительства – Конфедерация работодателей, Торгово-промышленная палата и Совет иностранных инвесторов – изо всех сил призывали власти сократить расходы бюджета на 5%, что в сумме дало бы 850 миллионов евро. Но соответствующий меморандум из трех правящих сил подписала только одна – Союз «зеленых» и крестьян. Не знаю, о чем думали лидеры «зеленых крестьян», если правительству пока лишь с неимоверным трудом удалось придумать, как сэкономить хотя бы 150 миллионов!

В начале этой недели министр финансов Арвилс Ашераденс с радостью отрапортовал, что поступившие от министерств предложения реально позволяют выполнить задачу-минимум – сократить расходы на 150 миллионов. То есть фактически власти пока в состоянии сократить госрасходы в размере менее 1% от общей доходной части бюджета-2025. Вот это успехи!

Пионер Валайнис

Чтобы сократить госрасходы хотя бы в размере 400–500 миллионов евро (а именно столько минимально требуется дополнительно на оборону), без реальной оптимизации госуправления не обойтись. «Пионерами» в этом смысле стало Министерство экономики, чей руководитель – Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) – сообщил о намерении сократить в своем ведомстве 40 человек, а также объединить аж 9 учреждений, которые находятся в ведении Министерства экономики!

На первом этапе предполагается объединить три государственных предприятия: ООО «Латвийский национальный метрологический центр», ООО «Латвияс стандартс» и ООО «Латвийское бюро проб» – путем создания единого центра развития технологий, главной задачей которого будет оценка соответствия, обеспечение качества и техническое соответствие.

Процесс пошел, ура! Едва ли теперь другие министерства смогут увернуться от реального сокращения числа сотрудников!

Правда, до сих пор, за исключением министра экономики, руководители других министерств пытались «обойтись косметическими мерами»: отказом от оплаты чиновникам Минздрава медицинской страховки, сокращением расходов на командировки и ремонты, и т. п. Однако уже в ближайшее время министрам, нравится им это или нет, придется пойти на уменьшение штатов сотрудников.

А если радикальнее?

Да, как ни удивительно, но такие предложения тоже звучат, например, ликвидировать работающий под надзором Минкульта Фонд интеграции общества, который ежегодно тратит на различные проекты и на собственное содержание порядка 25 миллионов евро. Да, Фонд интеграции курирует и софинансирует и многие проекты, на которые выделяются европейские деньги. Но это не мешает функции Фонда передать сотрудникам департамента Минкульта.

Следующим шагом в деле оптимизации может стать реализация идефикс главы Минфина Ашераденса об объединении министерств. Нет сомнений, что вполне можно сократить число министерств на треть или даже наполовину! Это даст еще десятки миллионов евро экономии.

Многие экономисты давно призывают сократить госуправление минимум на 30 процентов. Но мы реалисты: неужели мы поверим, что правящие за год до парламентских выборов пойдут на столь радикальные меры? Точно не пойдут.

За оборону мы спокойны. А что с остальным?

У читателей может возникнуть резонный вопрос: это хорошо, что траты госбюджета будут сокращаться, особенно траты на административные нужды, но неужели все это делается только ради военного ведомства?!

А как же медицина, где ситуация продолжает ухудшаться? А как же демография, которую сама премьер объявила вторым после обороны (безопасности) приоритетом? На увеличение всех видов пособий семьям с детьми необходимо как раз 150 миллионов евро! Однако Минфин подготовил проект изменений в правила Кабмина с тем, чтобы лишить министров права запрашивать в бюджете-2026 дополнительное финансирование. Запрет касается и министра благосостояния. Исключение сделано только для министра обороны. Значит ли это, что премьер отказывается от одного из своих главных приоритетов?!

Логика и здравый смысл подсказывают, что правительству «еще вчера» нужно было бы отказаться от проекта Rail Baltica, а сэкономленные или высвободившиеся средства вполне можно было бы направить и на военные нужды, и на демографию, и на медицину.

Да, правящие вынашивают и долгосрочные планы сокращения госрасходов – например, за счет увеличения возраста выхода на пенсию по выслуге лет. Однако опять-таки финансовый эффект от этого шага будет небольшой, и его мы получим хорошо если через 5 лет… Ясно одно: власти стоят на пороге принятия жестких мер экономии государственных средств.

А что с налогами?

Конечно, всегда «в запасе» остается возможность получить дополнительный доход в бюджет за счет повышения налоговых ставок.

Но, во-первых, премьер уже клятвенно пообещала не трогать налоговую сферу, а во-вторых – опять-таки парламентские выборы не позволяют правящим идти на такие эксперименты.