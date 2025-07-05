Baltijas balss logotype

«Железный занавес» на востоке — это граница не только наша, но всей Европы, — бывший командующий НВС Далбиньш 1 1203

Политика
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
«Железный занавес» на востоке — это граница не только наша, но всей Европы, — бывший командующий НВС Далбиньш
ФОТО: LETA

Выступая в передаче TV24 «Kārtības rullis», полковник в отставке, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии в 1994–1998 годах Юрис Далбиньш, комментируя ситуацию, связанную с войной между Россией и Украиной и её влиянием на безопасность Латвии и Европы, заявил, что необходимо «способствовать пониманию того, что "железный занавес" на востоке — это не только наша, но и граница Европы», пишет LA.LV.

«В любом случае мы уже совершенно чётко понимаем, что эта восточная граница — также и европейская граница. Это и есть тот железный занавес, который формируется, как говорит Ансис Богустовс (журналист), "в связи с тем безумием, которое происходит на востоке"», — отметил Далбиньш. Он подчеркнул, что этот конфликт в регионе Ближнего Востока не остаётся только там, а напрямую затрагивает ситуацию с безопасностью Европы.

По его словам, Латвия готова ко всем возможным сценариям:

«Понятно, что в этом направлении мы выполнили свою домашнюю работу. В любом случае, если потребуется проведение каких-либо операций, то эти аэродромы, соответствующие базы готовы использовать технические средства, находящиеся в распоряжении НАТО, а также ударные и оборонительные силы».

Далбиньш указал, что в связи с восточной границей Латвии крайне важно укреплять понимание как на политическом, так и на военном уровне.

«Что касается нашей восточной границы, то нашим политикам, нашим военным, то есть в рамках военной политики, следует стремиться к тому, чтобы понимание этого "железного занавеса" было чётким. Это не только граница Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии или Швеции. Это граница Европы. Насколько она будет безопасной, настолько безопасным будет и то, что внутри», — объяснил Далбиньш.

Читайте нас также:
#нато #граница
4
0
0
0
0
9

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Как то Далбиньш,будучи командующим НВС ,выступил в Сейме и запросил 200 тыс.латов на пограничные столбы,которые ,по его мнению,съели подготовленные бобры -диверсанты из РФ и Белоруссии. Так начинался распил бабла на обороне С бобров 😀

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 6
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 11
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 26
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 37
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 47
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 6
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 11
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео