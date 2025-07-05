«Железный занавес» на востоке — это граница не только наша, но всей Европы, — бывший командующий НВС Далбиньш

Выступая в передаче TV24 «Kārtības rullis», полковник в отставке, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии в 1994–1998 годах Юрис Далбиньш, комментируя ситуацию, связанную с войной между Россией и Украиной и её влиянием на безопасность Латвии и Европы, заявил, что необходимо «способствовать пониманию того, что "железный занавес" на востоке — это не только наша, но и граница Европы», пишет LA.LV .

«В любом случае мы уже совершенно чётко понимаем, что эта восточная граница — также и европейская граница. Это и есть тот железный занавес, который формируется, как говорит Ансис Богустовс (журналист), "в связи с тем безумием, которое происходит на востоке"», — отметил Далбиньш. Он подчеркнул, что этот конфликт в регионе Ближнего Востока не остаётся только там, а напрямую затрагивает ситуацию с безопасностью Европы.

По его словам, Латвия готова ко всем возможным сценариям:

«Понятно, что в этом направлении мы выполнили свою домашнюю работу. В любом случае, если потребуется проведение каких-либо операций, то эти аэродромы, соответствующие базы готовы использовать технические средства, находящиеся в распоряжении НАТО, а также ударные и оборонительные силы».

Далбиньш указал, что в связи с восточной границей Латвии крайне важно укреплять понимание как на политическом, так и на военном уровне.

«Что касается нашей восточной границы, то нашим политикам, нашим военным, то есть в рамках военной политики, следует стремиться к тому, чтобы понимание этого "железного занавеса" было чётким. Это не только граница Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии или Швеции. Это граница Европы. Насколько она будет безопасной, настолько безопасным будет и то, что внутри», — объяснил Далбиньш.