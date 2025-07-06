Baltijas balss logotype

Дата публикации: 06.07.2025
Экс-министр: мы не можем больше прикрываться фиговым листком «пятая статья»

"Каждое демократическое государство должно учиться себя защищать", - так высказался в эфире TV24, в программе Kārtības rullis политолог и экс-министр обороны Артис Пабрикс.

Он заявил, что был прогноз, будто прошедший недавно саммит НАТО не обойдется без скандалов, но в конце концов все закончилось нормально и обществу дали знать, что все вроде бы в порядке, что все решено верно.

"Но давайте вспомним основополагающие вещи. Эта ситуация может очень резко измениться. Мы все же в геополитике теперь видим дрейф Соединенных Штатов Америки прочь от европейского континента, который на них находит время от времени. Изоляционизм. Это означает, что мы не можем больше только лишь прикрываться этим своим фиговым листком, на котором написана пятая статья. Мы должны начинать мастерить себе трусы", - образно выразился Пабрикс.

Он считает, что нужна и сильная рука, и решимость это делать.

"Я обычно говорю так: милые друзья, если бы мы знали, что война или вторжение русских начнется через 12 месяцев, вы примените те же самые процедуры, что и сегодня? Нет, вы бы этого не делали. В такой форме мы должны мыслить!"

По его мнению, в данный момент ни одна страна не готова к войне, кроме разве что Финляндии. Это надо признать, считает Пабрикс.

Это говорится, по его словам, не для того, чтобы пугать людей, но и нельзя же все время рассказывать только, что все в порядке и волноваться нечего. Каждый должен выполнить свое домашнее задание.

#нато #министерство обороны #мнения
(11)
  • A
    Aleks
    7-го июля

    Нетаньяху пугал мир и израильтян при своем интересе с 1995 года,что вот ещё чуток и Иран обзаведётся ядерным оружием. Так что ,при своих интересах,Пабриксы могут пугать латвийцев нападением России ещё лет 30😂

    19
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    "ПОБРЯКУШКА" это и есть побрякушка. Пустая, бессмысленная, а теперь уже никому и не интересная. Раздавить и в мусорный бак.

    37
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    "...и обществу дали знать" что его продолжат грабить, но ещё и 5% усилением. Долой образование, медицину и всю социалку!

    37
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    Правильно! Пришла пора, причем дальше ждать уже некуда, объявлять войну России.

    16
    5
  • П
    Процион
    7-го июля

    В свою бытность министром обороны Пабрикс регулярно затевал истерики — в СМИ, в сейме с трибуны — типа «русские идут». Так уже всем этим осточертел, что предлагали нацепить на него в несколько слёв «пояса шахида» как на кочан капусты, чтобы к нему опасно было приближаться, а он чтобы ходил и не боялся. Вот такой был в Латвии министр обороны. Какой был забавный, такой, как видите, и остался.

    28
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Процион
    7-го июля

    Если взрослый человек ходит и всего боится, это означает, что в детстве его во дворе гнобили и били дворовые пацаны. Или второй вариант, - он родился и вырос на дремучем хуторе и город ему так же страшен, как простому городскому дремучий лес.

    17
    2
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    война или вторжение русских ???? в корне неверный подход !!!а вдруг братья литовцы или друзья эстонцы нож в спину воткнут ??? окапываться надо по всему периметру !!!!

    23
    3
  • А
    Андрей
    7-го июля

    "Он считает, что нужна и сильная рука, и решимость это делать." Решимость делать что? Что может делать сильной рукой мужчина с решимостью, но без трусов?

    24
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Андрей
    7-го июля

    Тут одна дама заявила, что делать это он может СИЛЬНО И МОЩНО, пусть даже и одной рукой.

    11
    1
  • А
    Андрей
    7-го июля

    "Мы должны начинать мастерить себе трусы" т.е. Пабрикс - без трусов, даже образных. При этом все помнят, что он рад приветствовать немецкий сапог на латвийской земле (из песни слов не выкинешь!).
    Мне, почему-то, думается, что эти факты как-то связаны. Интересно как именно?

    22
    2
  • 010725
    010725
    6-го июля

    мужику 59 лет и он не работал в жизни ни одного дня. вообще.

    41
    2
Видео