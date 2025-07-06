Экс-министр: мы не можем больше прикрываться фиговым листком «пятая статья»

"Каждое демократическое государство должно учиться себя защищать", - так высказался в эфире TV24, в программе Kārtības rullis политолог и экс-министр обороны Артис Пабрикс.

Он заявил, что был прогноз, будто прошедший недавно саммит НАТО не обойдется без скандалов, но в конце концов все закончилось нормально и обществу дали знать, что все вроде бы в порядке, что все решено верно.

"Но давайте вспомним основополагающие вещи. Эта ситуация может очень резко измениться. Мы все же в геополитике теперь видим дрейф Соединенных Штатов Америки прочь от европейского континента, который на них находит время от времени. Изоляционизм. Это означает, что мы не можем больше только лишь прикрываться этим своим фиговым листком, на котором написана пятая статья. Мы должны начинать мастерить себе трусы", - образно выразился Пабрикс.

Он считает, что нужна и сильная рука, и решимость это делать.

"Я обычно говорю так: милые друзья, если бы мы знали, что война или вторжение русских начнется через 12 месяцев, вы примените те же самые процедуры, что и сегодня? Нет, вы бы этого не делали. В такой форме мы должны мыслить!"

По его мнению, в данный момент ни одна страна не готова к войне, кроме разве что Финляндии. Это надо признать, считает Пабрикс.

Это говорится, по его словам, не для того, чтобы пугать людей, но и нельзя же все время рассказывать только, что все в порядке и волноваться нечего. Каждый должен выполнить свое домашнее задание.