Латвия приветствует усиление роли Германии в ЕС и НАТО

На фоне продолжающейся войны в Украине и угрозы, исходящей от России, будет правильно, если ФРГ возьмет на себя больше ответственности за безопасность в Европе, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет DW .

На фоне текущей геополитической ситуации и продолжающейся уже четвертый год войны России против Украины усиление роли Германии в обеспечении общей европейской безопасности является правильным развитием. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, общаясь в Риге с журналистами во вторник, 8 июля.

"Германия - это европейская держава и экономический центр. Поэтому необходимо, чтобы она взяла на себя более существенную роль в европейской оборонной политике и политике безопасности. Это нужно приветствовать", - цитирует главу латвийского государства агентство dpa.

Латвия приветствует усиление бундесвера

Планы действующего правительства ФРГ улучшить вооружение бундесвера и сделать его сильнейшей армией Европы в плане традиционных вооружений не смущают власти Латвии. "На протяжении десятилетий Германия убедительно доказывала, что является демократической страной с верховенством права, основывающей свою политику на западных ценностях. Поэтому меня это совершенно не смущает", - пояснил Ринкевич, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Я целиком и полностью поддерживаю развитие вооруженных сил Германии. Это отвечает интересам безопасности всей Европы", - подчеркнул он.

Эдгар Ринкевич 8 июля встретится в Риге с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Ожидается, что основными темами их беседы будут двусторонние отношения Германии и Латвии, а также ситуация с безопасностью балтийских государств, граничащих с Россией и вместе с тем образующих восточный фланг НАТО.

"Самые масштабные общие вызовы - это, конечно, российская агрессия против Украины и исходящая от России угроза безопасности в Европе", - пояснил Ринкевич. С его точки зрения, безопасность, обороно- и конкурентоспособность Евросоюза необходимо "значительно" улучшить. "Мы можем сделать это только вместе, делая больше, чем делали до сих пор", - подчеркнул президент Латвии.