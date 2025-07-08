Baltijas balss logotype

Латвия приветствует усиление роли Германии в ЕС и НАТО 2 572

Политика
Дата публикации: 08.07.2025
Deutsche Welle
Латвия приветствует усиление роли Германии в ЕС и НАТО
ФОТО: LETA

На фоне продолжающейся войны в Украине и угрозы, исходящей от России, будет правильно, если ФРГ возьмет на себя больше ответственности за безопасность в Европе, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет DW.

На фоне текущей геополитической ситуации и продолжающейся уже четвертый год войны России против Украины усиление роли Германии в обеспечении общей европейской безопасности является правильным развитием. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, общаясь в Риге с журналистами во вторник, 8 июля.

"Германия - это европейская держава и экономический центр. Поэтому необходимо, чтобы она взяла на себя более существенную роль в европейской оборонной политике и политике безопасности. Это нужно приветствовать", - цитирует главу латвийского государства агентство dpa.

Латвия приветствует усиление бундесвера

Планы действующего правительства ФРГ улучшить вооружение бундесвера и сделать его сильнейшей армией Европы в плане традиционных вооружений не смущают власти Латвии. "На протяжении десятилетий Германия убедительно доказывала, что является демократической страной с верховенством права, основывающей свою политику на западных ценностях. Поэтому меня это совершенно не смущает", - пояснил Ринкевич, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Я целиком и полностью поддерживаю развитие вооруженных сил Германии. Это отвечает интересам безопасности всей Европы", - подчеркнул он.

Эдгар Ринкевич 8 июля встретится в Риге с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Ожидается, что основными темами их беседы будут двусторонние отношения Германии и Латвии, а также ситуация с безопасностью балтийских государств, граничащих с Россией и вместе с тем образующих восточный фланг НАТО.

"Самые масштабные общие вызовы - это, конечно, российская агрессия против Украины и исходящая от России угроза безопасности в Европе", - пояснил Ринкевич. С его точки зрения, безопасность, обороно- и конкурентоспособность Евросоюза необходимо "значительно" улучшить. "Мы можем сделать это только вместе, делая больше, чем делали до сих пор", - подчеркнул президент Латвии.

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го июля

    "...будет правильно, считает Ринкевич." Умеете вы насмешить своей непролазной тупостью. Кто его спрашивал и вообще кому интересно что думает, считает и говорит педераст.

    5
    0
  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    как показала история "развитие вооруженных сил Германии" приводят каждый раз к войнам с миллионами жертв !!!

    18
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 484
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 10
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 14
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 24
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 29
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 40
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 49
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 10
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 14
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео