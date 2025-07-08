Руководство столицы приобретает женское лицо. На минувшей неделе избраны рабочие органы самоуправления нашего "государственного города", как официально именуется Рига. А также обещаны фантастические проекты.

Энтузиазм вместо опыта

Председатель Комитета по социальным вопросам Инесе Андерсоне ("Новое Единство") озвучила приоритеты:

— Расширение круга социальных услуг

— Помощь семьям с детьми; доступная инфраструктура для людей с особыми надобностями

— Общественное здоровье.

Оппозиционная Юлия Степаненко поставила на вид: в социальных домах сократили дежурных 24/7, это опасно для жителей. Ответ Андерсоне: можем применять технологии. Присутствующий мэр Клейнбергс: вопрос соцдомов скорей в Комитете по жилью и среде. Валерий Петров: будет ли сотрудничество с оппозицией? Андерсоне: надо приносить предложения, решать совместно с департаментами.

Андрей Клементьев: какой был опыт работы в социальной сфере? "Не было", — честно ответила госпожа Андерсоне, но она в прошлом созыве РД работала над доступной инфраструктурой для людей с трудностями передвижения и зрения. К концу июля она начнет выезды по объектам социальной инфраструктуры. В прошлом 44–летняя предпринимательница основала движение экспортеров The Red Jackets, занималась пропагандой успешных брендов Латвии.

Ромуалдас Ражукас ("Новое Единство"), кандидат в зампреды Социального комитета, высказался за помощь людям с тяжелыми заболеваниями на дому — "в фискальных пределах".

Еще один зампред Социального комитета Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение) рассказал, что получил опыт: во–первых, по первой специальности — он учитель здоровья, а во–вторых, мама у него была в социальном центре "Межциемс". В числе главных проблем назвал повышение мобильности инвалидов.

Столбики сгибаются!

На заседании Комитета по сообщению и транспорту в председатели выдвинута архитектор Марта Котелло (1989 г. р., "Прогрессивные"), которая до избрания в думу руководила Обществом жителей Гризинькалнса. Весьма активные жильцы добивались прекращения мероприятий Ghetto Games в парке 1905 года — шумно!

"Моим подходом будет найти баланс между всеми участниками движения, — обещает Марта Котелло. — Чтобы не только водители частных автомашин, но и пешеходы, и общественный транспорт могли иметь качественные опции. Моей обязанностью будет надзор за ремонтов мостов, сделать, чтобы улицы были проезжими. Чтобы жители знали, когда будет ремонтироваться их улица. Не секрет, что 65% жителей живет в микрорайонах, и в последние годы вклад в них был мал".

Любовь Швецова ("Суверенная власть") поинтересовалась ремонтом дворов, подъездных путей. "Они могут быть ответственностью этого комитета, может быть софинансирование самоуправления, упорядочение автостоянок, — говорит г–жа Котелло. — Объем там огромный. Нам, самоуправлению, надо показать пример".

На дополнительный вопрос о пресловутых столбиках Стакиса: "Сейчас столбики не мешают оперативным службам". "Эти столбики сгибаются, если случайно на них наехать", — заметил мэр Клейнбергс.

— В Риге ужасные пробки. Как будто мы делаем все, чтобы невозможно было проехать, — пожаловался Ринголдс Балодис ("Латвия на первом месте").

А зарплаты пусть коммунисты себе снижают

В качестве зампредов были выдвинуты Алия Турлая ("Прогрессивные") и Ансис Пуполс (Национальное объединение). Последний привел в пример для Риги города, где работал — Брюссель и Дюссельдорф, где много туннелей и развитое велодвижение.

"Не откажетесь ли от зарплаты?" — поинтересовалась Л. Швецова. "Я не коммунист, труд должен быть оплачен".

Он пообещал в течение года представить "видение" тоннеля под Даугавой.

Алия Турлая второй срок в думе и считает себя спецом по "мобильности внешних пространств". Т. е. велосипеды, самокаты и прочее. В общем, работа наших комитетов будет веселой!