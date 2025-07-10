Baltijas balss logotype

Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским 3 1615

Политика
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Новый Рижский театр.

Новый Рижский театр.

ФОТО: LETA

Чтобы поднять зарплату театральным артистам, нужно решение самого премьера Латвии.

Вот на днях Эвика Силиня и министр культуры Агнесе Лаце распорядились о росте вознаграждения персоналу государственных ООО, коими являются наши уважаемые творческие коллективы.

О вкусах не спорят?

Обращает на себя внимание, что поднимали всем заработки по–разному — первенство в этом вопросе взял на себя Новый Рижский театр, увеличив оклады на 10,85%.

Немного отстал от него Валмиерский драматический театр — на 10,5%. Латвийская Национальная опера и балет — на 6%, Рижский цирк — на 5,6%, Латвийский Национальный театр — на 4,37%, ну а Рижский русский театр Михаила Чехова — только на 3,5%.

Судя по справке Министерства финансов, оно рассматривает театры как "классифицируемые в общем секторе управления, которые своей хозяйственной деятельностью влияют на общий дефицит и долг правительственного бюджета".

Вот это сильно! А мы–то думали, что театр — это про вдохновение. Ну а все–таки, отчего же творческий коллектив Алвиса Херманиса столь сильно оторвался от коллег по приумножению своих заработков?

Вот что можно узнать о театре на его сайте: "Новый Рижский театр (JRT) — профессиональный репертуарный театр. Критерии наших постановок — высокий профессионализм, этика и художественная самобытность. Это искусство высокого класса. В век количества, стресса и информации мы хотим утверждать гуманизм, жизненную силу и эмоции, искать путь к гармонии и простоте!"

Размышления у театральной кассы

Золотые слова. Не мешало бы также в правительственном решении привести сравнительные данные по посещаемости, ценам на билеты, объему дотаций тому или иному культурному учреждению.

А то как–то очень куцым выглядит документ Кабинета министров. И еще там есть указание на "Ограниченный доступ". Это про театры–то!

Ну и с другой стороны, было бы крайне полезно с точки зрения того же профессионализма — указать, что стоит для бюджета постановка того или иного шедевра господина Херманиса.

Если уж театр это государственное предприятие, в коем, образно говоря, пайщиками являются все жители страны. В том числе и те, кто отнюдь не считает его трактовку Достоевского сколь либо адекватной.

Читайте нас также:
#театр #культура
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
6
4
1
12
0
3

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го июля

    Шовинизм однако! Череп не того размера у кого-то.

    36
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го июля

    В своих предлагаемых материалах, уваж. Н. Кабанов не должен приближаться к "красным линиям", иначе к нему могут возникнуть вопросы.

    21
    3
  • П
    Процион
    10-го июля

    "Не мешало бы также в правительственном решении привести сравнительные данные по посещаемости, ценам на билеты... " Так привели бы их сами, уваж. Н. Кабанов. Ахи да охи в вашем материале интереса у читателей не вызывают, они сами неплохо ахают и охают. Вот только было бы над чем.

    14
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 31
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 44
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 53
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео