Чтобы поднять зарплату театральным артистам, нужно решение самого премьера Латвии.
Вот на днях Эвика Силиня и министр культуры Агнесе Лаце распорядились о росте вознаграждения персоналу государственных ООО, коими являются наши уважаемые творческие коллективы.
О вкусах не спорят?
Обращает на себя внимание, что поднимали всем заработки по–разному — первенство в этом вопросе взял на себя Новый Рижский театр, увеличив оклады на 10,85%.
Немного отстал от него Валмиерский драматический театр — на 10,5%. Латвийская Национальная опера и балет — на 6%, Рижский цирк — на 5,6%, Латвийский Национальный театр — на 4,37%, ну а Рижский русский театр Михаила Чехова — только на 3,5%.
Судя по справке Министерства финансов, оно рассматривает театры как "классифицируемые в общем секторе управления, которые своей хозяйственной деятельностью влияют на общий дефицит и долг правительственного бюджета".
Вот это сильно! А мы–то думали, что театр — это про вдохновение. Ну а все–таки, отчего же творческий коллектив Алвиса Херманиса столь сильно оторвался от коллег по приумножению своих заработков?
Вот что можно узнать о театре на его сайте: "Новый Рижский театр (JRT) — профессиональный репертуарный театр. Критерии наших постановок — высокий профессионализм, этика и художественная самобытность. Это искусство высокого класса. В век количества, стресса и информации мы хотим утверждать гуманизм, жизненную силу и эмоции, искать путь к гармонии и простоте!"
Размышления у театральной кассы
Золотые слова. Не мешало бы также в правительственном решении привести сравнительные данные по посещаемости, ценам на билеты, объему дотаций тому или иному культурному учреждению.
А то как–то очень куцым выглядит документ Кабинета министров. И еще там есть указание на "Ограниченный доступ". Это про театры–то!
Ну и с другой стороны, было бы крайне полезно с точки зрения того же профессионализма — указать, что стоит для бюджета постановка того или иного шедевра господина Херманиса.
Если уж театр это государственное предприятие, в коем, образно говоря, пайщиками являются все жители страны. В том числе и те, кто отнюдь не считает его трактовку Достоевского сколь либо адекватной.
