Вот на днях Эвика Силиня и министр культуры Агнесе Лаце распорядились о росте вознаграждения персоналу государственных ООО, коими являются наши уважаемые творческие коллективы.

О вкусах не спорят?

Обращает на себя внимание, что поднимали всем заработки по–разному — первенство в этом вопросе взял на себя Новый Рижский театр, увеличив оклады на 10,85%.

Немного отстал от него Валмиерский драматический театр — на 10,5%. Латвийская Национальная опера и балет — на 6%, Рижский цирк — на 5,6%, Латвийский Национальный театр — на 4,37%, ну а Рижский русский театр Михаила Чехова — только на 3,5%.

Судя по справке Министерства финансов, оно рассматривает театры как "классифицируемые в общем секторе управления, которые своей хозяйственной деятельностью влияют на общий дефицит и долг правительственного бюджета".

Вот это сильно! А мы–то думали, что театр — это про вдохновение. Ну а все–таки, отчего же творческий коллектив Алвиса Херманиса столь сильно оторвался от коллег по приумножению своих заработков?

Вот что можно узнать о театре на его сайте: "Новый Рижский театр (JRT) — профессиональный репертуарный театр. Критерии наших постановок — высокий профессионализм, этика и художественная самобытность. Это искусство высокого класса. В век количества, стресса и информации мы хотим утверждать гуманизм, жизненную силу и эмоции, искать путь к гармонии и простоте!"

Размышления у театральной кассы

Золотые слова. Не мешало бы также в правительственном решении привести сравнительные данные по посещаемости, ценам на билеты, объему дотаций тому или иному культурному учреждению.

А то как–то очень куцым выглядит документ Кабинета министров. И еще там есть указание на "Ограниченный доступ". Это про театры–то!

Ну и с другой стороны, было бы крайне полезно с точки зрения того же профессионализма — указать, что стоит для бюджета постановка того или иного шедевра господина Херманиса.

Если уж театр это государственное предприятие, в коем, образно говоря, пайщиками являются все жители страны. В том числе и те, кто отнюдь не считает его трактовку Достоевского сколь либо адекватной.