Горячее лето 2025-го: в Латвии накаляется политическая обстановка

Назвать нынешнее латвийское лето не то что жарким – даже комфортным, что называется, язык не повернется. Но зато уже совсем скоро жара нам гарантирована – не климатическая, так хоть политическая.

Самый сложный за много лет

Не только политические наблюдатели, но и сами депутаты признают: бюджет-2026 будет самым сложным за последние несколько лет. Даже принятие бюджетов в годы ковидной пандемии не идут ни в какое сравнение с предстоящим. В период ковида, во-первых, как ни странно, экономика росла, во-вторых, Евросоюз позволял плодить долги и «греть» экономику; а в-третьих, не было войны и связанных с этим последствий, включая решение резко увеличить военный бюджет.

Мало того, что сам бюджет-2026 доставляет и еще доставит массу проблем, так еще и ситуация в коалиции ухудшается день ото дня.

В чьих руках «золотой» голос?

Перед началом парламентских каникул стало известно, что ряды сеймовской фракции «Прогрессивных» покинула депутат Скайдрите Абрама. Да, теоретически можно допустить, что Абрама будет по важным для правительства вопросам голосовать вместе с правящими. Но пока такое решение теперь уже независимый депутат не озвучивала, и, стало быть, на сегодняшний день у коалиции в Сейме минимальный перевес в 51 голос из 100. При этом самих коалиционных депутатов только 49 – фактически правящие «держатся» на двух голосах независимых депутатов: Игоря Раева и Олега Бурова.

Все предыдущие попытки правящих «расширить коалицию», в том числе путем раскола в рядах правой оппозиции, не увенчались успехом. Уже и на предыдущих сессиях парламента оппозиция умело «срывала кворум», если вдруг на каком-то пленарном заседании у правящих по болезни или из-за командировки отсутствовала парочка депутатов… Очевидно, что этой осенью «срыв кворума» при рассмотрении очень спорных законопроектов будет еще более частым.

Но понятно, что для того, чтобы обеспечить принятие бюджета, правящим придется сперва… обеспечить жесткую коалиционную дисциплину, то есть присутствие на пленарных заседаниях по бюджету и так называемому бюджетному пакету всех депутатов, которые поддерживают правительство.

Но рискнем предположить, что все-таки по бюджету коалиционным партнерам удастся договориться – никто из трех коалиционных политических сил за год до выборов еще не заинтересован разрушать правительство и, к примеру, уходить в оппозицию.

Раз разногласие, два разногласие…

А вот разногласия по другим политико-экономическим вопросам будут только усиливаться. Например, на весенней сессии депутатам не удалось продвинуться с принятием хотя бы во втором чтении поправок в Закон о портах. Нет, законопроект даже уже дошел до пленарного заседания, но коалиционные политики, понимая, что голосов не хватит для принятия тех или иных поправок, просто сняли его с повестки дня. Основные разногласия по этому законопроекту возникли между «Прогрессивными» и «зелеными крестьянами».

«Прогрессивные», разумеется, отстаивают позицию своего министра сообщения А. Швинки. Суть поправок министерства сообщения в том, что самоуправления возвращаются в правление Рижского и Вентспилсского портов, при этом в совете у государства и у самоуправлений будет по два голоса. И если не удастся подвести к общему знаменателю, то тогда решающий голос принадлежит… чиновнику Министерства сообщения. «Зеленые крестьяне» с этим категорически не согласны, полагая, что снова ущемляются права самоуправлений, к тому же сам факт, что клерк министерства вправе принять окончательное решение, создает риски злоупотреблений, ангажированности и коррупции.

Это далеко не единственный пример разногласий внутри коалиции.

И по гендерному вопросу тоже

На последнем перед летними каникулами пленарном заседании Сейма депутаты от Союза «зеленых» и крестьян поддержали поправки в Конституцию от партии «Латвия на первом месте» о том, что государство признает только два пола – мужской и женский, и не поддерживает, не способствует появлению различных искусственных полов.

И хотя речь еще шла не о принятии поправок, а лишь о том, чтобы передать их на рассмотрение в комиссию Сейма, «Прогрессивные» обвинили «зеленых крестьян» в нарушении коалиционного договора – мол, они посмели проголосовать за инициативу оппозиции. Лишь усилиями премьера удалось потушить пожар в коалиции. Вероятно, осенью депутаты от партии Шлесерса попытаются вновь поднять этот вопрос – сначала на заседании комиссии по образованию, науке и культуре, в которую поправки и были переданы.

Ну и без языкового вопроса – никуда

Нет такой сессии парламента, на котором бы не рассматривались языковые вопросы!

На весенней сессии, напомним, были приняты поправки, усиливающие требование к банкам о предоставлении информации и общении с клиентами на госязыке, поддержана поправка в кодекс депутатской этики, которая запрещает депутатам в стенах Сейма, в том числе в общении между собой, использовать иной язык, кроме латышского. На осенней сессии депутаты рассмотрят предложение депутатов Нацобъединения о том, чтобы за грубое нарушение депутатского торжественного обещания – например, защищать госязык как единственный госязык в Латвии, вообще лишать депутата полномочий!

Можно не сомневаться, что депутаты все того же Нацобъединения напомнят о необходимости рассмотреть переданную в комиссию Сейма по образованию провокационный проект «языковой» декларации. Проект преследует совершенно ясную цель – устранение из публичного пространства «остатков русской речи». Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере, из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), «особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации...»

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты. Вероятно, Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры (видимо, русский театр им. М. Чехова тоже окажется под угрозой закрытия), могут быть ограничены или запрещены средства массовой информации на русском и т.п.

Будет ли сеймовское большинство идти на поводу у Нацобъединение и фактически помогать им в предвыборной кампании? Надеемся, что нет.

И хотя очень активные ораторы – к примеру, Айнарс Шлесерс и Алексей Росликов, – перебрались из Сейма в Рижскую думу, «пустой» трибуна парламента не останется. Очевидно, что скучно не будет.