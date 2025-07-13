Baltijas balss logotype

Нелегкая работа: депутат Сейма накопила почти 200 тысяч евро

Дата публикации: 13.07.2025
Нелегкая работа: депутат Сейма накопила почти 200 тысяч евро
Депутат от правящей коалиции Ингрида Цирцене накопила 174 417 евро безналичных средств в прошлом году.

Накопления депутата Сейма Ингриды Цирцене (JV) в безналичной форме в прошлом году достигли 174 417 евро, согласно её поданной декларации должностного лица за 2024 год.

Цирцене в прошлом году получила 50 156 евро заработной платы за работу в Сейме.

Также депутат получила 17 евро в виде процентов от AS "SEB banka", а от Государственного агентства социального страхования (VSAA) — пособие в размере 16 708 евро. Кроме того, Цирцене в прошлом году получила пенсию в размере 2092 евро от "SEB Life and Pension Baltic SE" и пенсию в размере 34 088 евро от VSAA.

В дополнение к должности депутата Сейма, Цирцене в прошлом году также работала врачом в SIA "Dziedniecība".

В конце 2024 года Цирцене владела недвижимостью в Риге, а также находящейся в долевой собственности квартирой в Айзпуте.

На конец прошлого года у Цирцене имелись накопления в частных пенсионных фондах.

    Aleks
    13-го июля

    ,,Кому на Руси жить хорошо,, Не зря ж коллаборанты и остальные латыши с латышскими фамилиями так рвутся к власти.Можно принимать любые законы во вред стране и народам Латвии,гнать любую хуцпу,но за это тебе хорошо заплатят,а золотой Телец -это их все. Конченные людишки .

