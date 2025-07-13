На эту тему на портале Pietiek рассуждает автор Viedais Manels. Он пишет, что вся сущность латвийской государственности основана на самоопределении латышской нации. Без латышей как титульного народа существование Латвийского государства не имеет смысла.

Правда, продолжает он, конституция, заявляя, что суверенная власть принадлежит латышскому народу, т. е. гражданам, теоретически допускает, что в перспективе Dievzemīte может стать родиной русских, индийцев, немцев (хотя это скорее вчерашний день) или безразличных масс при условии, что государственным языком останется латышский.

Однако основной закон не является священной коровой, и его можно изменить. Поэтому даже партии, которые ведут к такому формированию, не имеют оснований для классификации как антигосударственные, если они не предусматривают ликвидацию государства и присоединение Территории Латвии К Другому Государству. “Конечно, я сам не поддерживаю такую ориентацию”. - На всякий случай оговаривается автор.

Следует отметить, что в Советском Союзе Латвия была НАЦИОНАЛЬНОЙ республикой со своим псевдогосударством. В то время существовала одна «государственная» партия – Коммунистическая партия Латвии. Сейчас коммунистическая партия волюнтеристически запрещена, хотя стремление к коммунизму, пусть и утопическое, никоим образом не противоречит государственности Латвии.

Зато в ЛССР 2.0, которая формально как бы продолжает первую республику, есть как минимум 4 государственные партии. Кто-то скажет, что некорректно сравнивать существующий государственный строй с ЛССР, на что я отвечу: некорректно связывать политические партии с государством. Это стопроцентный совок! Таким образом, политический режим ассоциирует себя с государством. Кроме того, когда идеология становится основой государства, тоталитаризм неизбежен.

Нынешние «государственные» партии являются преданными наследниками традиций коллаборационистов. Латвия вступила в новый союз и фактически утратила суверенитет, поскольку евронормы проникают повсюду – в политику, экономику, быт. Сегодняшние предатели превзошли коммунистических предков – такой безумный контроль над народом в советское время даже представить себе было невозможно. Классические кангары (предатели, прим.ред.) по эпосу Пумпура провозгласили себя государственными силами, а сторонников независимого государства заклеймили как антигосударственные элементы. Оруэлл со своими антиутопиями нервно курит в углу.

На самом деле, государственной является любая организация, которая не выступает против существования Латвийского государства. Между тем, партии могут иметь разные взгляды на развитие государства, в том числе ориентированные как на более широкое сотрудничество с Россией и Белоруссией, так и на присоединение к Евразийскому экономическому союзу или БРИКС. Ни одна из этих альтернатив не является антигосударственной, поскольку НЕ ПРЕДПОЛОЖАЕТ УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА ЛАТВИИ. Правда, вашингтонские и брюссельские хозяева с помощью некоторых политических статей Уголовного кодекса сделали альтернативный курс уголовно наказуемым, например, «пришив» сюда оправдание военных преступлений.

“Сказанное никоим образом не отражает мою позицию, а лишь ставит на повестку дня вопрос о государственном мышлении”. - Еще раз сообщает разумный автор.

В реальности же максимальное, на что могут позволить себе местные партии, – это евроскептицизм. Шансы Латвии выбраться из «цветущего сада» Борреля такие же, как когда-то у СССР – с распадом союза. Выход из ЕС не в компетенции местных политических сил. Этого просто не допустят! «Народ в тюрьме» удерживался в Божьей воле полвека. Как будет с европейской клеткой, не берусь предсказать. К сожалению, латыши не могут позволить себе стоять в стороне, потому что машина уничтожения народа запущена на полную мощность. Хотим не хотим, но мы должны бороться за умы людей, чтобы, насколько это возможно, спасти народ и землю от гибели, а также подготовить людей к активным и скоординированным действиям, когда наступит момент перемен. Даже под чужим игом можно сохранить государственный подход!