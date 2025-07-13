У вас в руководстве компании женщин меньше, чем мужчин? Ну тогда мы идем к вам! Нет, это не шутка - правительство на своем ближайшем заседании предпримет уже вторую попытку инициировать законопроект, подготовленный минблагом во исполнение директивы Евросоюза.

Законопроект обяжет крупные компании, чьи акции котируются на бирже, обеспечить равноправие полов при назначении в правление и в совет той или иной компании. Иными словами, владельцам и управляющим компаниями нужно будет следить за тем, чтобы мужчины в правлениях и советах не были в значительном большинстве.

Директива ЕС о равноправии предусматривает и штрафы для тех компаний, которые будут игнорировать требование об обеспечении кадрового равноправия!

Отметим, что один раз правительство уже пыталось протащить через Сейм аналогичный законопроект, но большинство депутатов его отклонило даже в нулевом чтении, то есть отказалось даже рассматривать. И это редчайший случай - чтобы парламент "отбрасывал" правительственную инициативу!

Если правительство во вторник проголосует за законопроект от минблага, то в сентябре он попадет в повестку дня пленарного заседания Сейма. Интересно, как на сей раз поступят депутаты?