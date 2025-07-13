Baltijas balss logotype

Rail Baltica: сначала надо понять, что строить, а потом - сколько миллиардов на это надо 1 1668

Политика
Дата публикации: 13.07.2025
TV3
Rail Baltica: сначала надо понять, что строить, а потом - сколько миллиардов на это надо
ФОТО: LETA

Сообщили, что заключен договор, чтобы начать строительство основной трассы Rail Baltica под Иецавой. Однако до сих пор даже неясно, как именно будет выглядеть первая стадия Rail Baltica в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.

Символами этой "стройки века" уже стали "наброскт двух помпезных станций - на Рижском вокзале и в аэропорту, а также повисший над Даугавой мост в никуда, из-за строительтсва которого автомобилисты нажгли в пробках тысячи литров горючего (запишите, пожалуйста, в счет).

Однако теперь работы, вроде бы, ведутся совсем в другом месте: под Иецавой готовится строительная площадка для создания основной трассы железной дороги.

Минсообщения ставит акцент на недавнем известии о выделении дополнительных 150 миллионов евро от Брюсселя Латвии на строительство Rail Baltica. Однако депутат Андрис Кулбергс, ранее возглавлявший парламентское расследование по проекту, не видит повода для оптимизма:

"Мы - не те, кто принимает решения. Практически никакое решение не принято, чтобы и эти деньги, которые выделили, [использовать]. Итак, у нас 500 миллионов на 43 километра от литовской границы, и эти денежки бы еще были на 10 километров вдобавок. Это совершенно не решает проблему 200 километров, но эти деньги вообще лежат на счете. Построено ноль миллиметров, и срок годности у этих денег закончится в 2026-27 году. Значит, надо пустить их в дело. Их невозможно пустить в дело. Потому что не принято решение о том, что такое первая стадия, что такое основная трасса, двухпутная она или однопутная".

К тому же это последние деньги из многолетнего бюджета ЕС - в следующий раз их дадут только ближе к 2030 году.

Когда станет ясно вообще, что строить, понадобится внести изменения в проект. В Минсообщения пытаются делать все параллельно: и разобраться, где можно урезать расходы, и до этого уже начать делать на основной трассе то, что можно.

Первые реализуемые разрешения на строительство относятся к таким работам, как проверка территории на предмет наличия невзорвавшихся боеприпасов, строительство насыпи, которая в любом случае была бы рассчитана на ширину двухпутной дороги, сооружение подъездных и временных дорог.

Буквально вопрос, стоящий миллиарды. А вот сколько миллиардов не хватает на хотя бы минимальную программу проекта? Ответа нет до сих пор.

Что по этому поводу говорит министр сообщения Атис Швинка:

"Мы не можем конкретно сказать, каковы будут эти суммы. Это были бы спекуляции. Я лучше воздержался бы. Мы делаем все, чтобы сократить расходы и как можно быстрее двигаться вперед, чтобы показать прогресс. Конечно. Этот проект - на много миллиардов. Это исторически самый крупный объект инфраструктуры в Латвии".

Пока привычных денег из многолетнего бюджета ЕС на проект не будет, необходимые суммы попытаются наскрести в других фондах - выравнивания, военной мобильности. Аналогичным образом деньги уже перераспределены, чтобы справиться с работами на Центральном вокзале в Риге, чтобы объект вообще был функциональным в 2026 году. Дополнительные деньги - и на строение в аэропорту, но там еще строительный проект надо пересмотреть, чтобы свести концы с концами.

При этом до сих пор нет идей, что делать с незаконченным мостом через Даугаву.

Швинка высказался следующим образом: "Он был остановлен, и еще не принесли решений, как нам быть дальше. У нас иные приоритеты, у нас основная трасса - самый главный приоритет, и привести в порядок соединение Рижского центрального вокзала и станции в Рижском аэропорту с Имантой. Когда это будет решено, можем думать дальше. Думаю, что нужно искать решения и для этих опор моста, но в данный момент их нет".

По-прежнему в силе остается идея не соединять на начальном этапе Рижский центральный вокзал с аэропортом путями Rail Baltica. Вместо этого задумано продлить пути "русской" колеи из Иманты и пустить между этими станциями поезда Vivi.

#rail baltica
(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го июля

    "Сначала надо понять, сколько своровать"!!! Ну а потом на остатки с помощью народа строить...

    21
    3

