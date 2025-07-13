Rail Baltica: сначала надо понять, что строить, а потом - сколько миллиардов на это надо

Сообщили, что заключен договор, чтобы начать строительство основной трассы Rail Baltica под Иецавой. Однако до сих пор даже неясно, как именно будет выглядеть первая стадия Rail Baltica в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.

Символами этой "стройки века" уже стали "наброскт двух помпезных станций - на Рижском вокзале и в аэропорту, а также повисший над Даугавой мост в никуда, из-за строительтсва которого автомобилисты нажгли в пробках тысячи литров горючего (запишите, пожалуйста, в счет).

Однако теперь работы, вроде бы, ведутся совсем в другом месте: под Иецавой готовится строительная площадка для создания основной трассы железной дороги.

Минсообщения ставит акцент на недавнем известии о выделении дополнительных 150 миллионов евро от Брюсселя Латвии на строительство Rail Baltica. Однако депутат Андрис Кулбергс, ранее возглавлявший парламентское расследование по проекту, не видит повода для оптимизма:

"Мы - не те, кто принимает решения. Практически никакое решение не принято, чтобы и эти деньги, которые выделили, [использовать]. Итак, у нас 500 миллионов на 43 километра от литовской границы, и эти денежки бы еще были на 10 километров вдобавок. Это совершенно не решает проблему 200 километров, но эти деньги вообще лежат на счете. Построено ноль миллиметров, и срок годности у этих денег закончится в 2026-27 году. Значит, надо пустить их в дело. Их невозможно пустить в дело. Потому что не принято решение о том, что такое первая стадия, что такое основная трасса, двухпутная она или однопутная".

К тому же это последние деньги из многолетнего бюджета ЕС - в следующий раз их дадут только ближе к 2030 году.

Когда станет ясно вообще, что строить, понадобится внести изменения в проект. В Минсообщения пытаются делать все параллельно: и разобраться, где можно урезать расходы, и до этого уже начать делать на основной трассе то, что можно.

Первые реализуемые разрешения на строительство относятся к таким работам, как проверка территории на предмет наличия невзорвавшихся боеприпасов, строительство насыпи, которая в любом случае была бы рассчитана на ширину двухпутной дороги, сооружение подъездных и временных дорог.

Буквально вопрос, стоящий миллиарды. А вот сколько миллиардов не хватает на хотя бы минимальную программу проекта? Ответа нет до сих пор.

Что по этому поводу говорит министр сообщения Атис Швинка:

"Мы не можем конкретно сказать, каковы будут эти суммы. Это были бы спекуляции. Я лучше воздержался бы. Мы делаем все, чтобы сократить расходы и как можно быстрее двигаться вперед, чтобы показать прогресс. Конечно. Этот проект - на много миллиардов. Это исторически самый крупный объект инфраструктуры в Латвии".

Пока привычных денег из многолетнего бюджета ЕС на проект не будет, необходимые суммы попытаются наскрести в других фондах - выравнивания, военной мобильности. Аналогичным образом деньги уже перераспределены, чтобы справиться с работами на Центральном вокзале в Риге, чтобы объект вообще был функциональным в 2026 году. Дополнительные деньги - и на строение в аэропорту, но там еще строительный проект надо пересмотреть, чтобы свести концы с концами.

При этом до сих пор нет идей, что делать с незаконченным мостом через Даугаву.

Швинка высказался следующим образом: "Он был остановлен, и еще не принесли решений, как нам быть дальше. У нас иные приоритеты, у нас основная трасса - самый главный приоритет, и привести в порядок соединение Рижского центрального вокзала и станции в Рижском аэропорту с Имантой. Когда это будет решено, можем думать дальше. Думаю, что нужно искать решения и для этих опор моста, но в данный момент их нет".

По-прежнему в силе остается идея не соединять на начальном этапе Рижский центральный вокзал с аэропортом путями Rail Baltica. Вместо этого задумано продлить пути "русской" колеи из Иманты и пустить между этими станциями поезда Vivi.