Что можно приватизировать, а что нельзя? Мнение советника министра 1 604

Политика
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Что можно приватизировать, а что нельзя? Мнение советника министра

Янис Ошлейс знает, какие предприятия не следует "трогать".

Экономист и с недавних пор советник министра сообщений Янис Ошлейс в интервью ТВ-24 согласился с планами вывести на биржу госпредприятие "Латвияс целю устуретайс", но с условием, что это предприятие будет приватизировано целиком и базы по ремонту дорог в регионах не могут быть распроданы. В противном случае через некоторое время услуги по содержанию дорог заметно подорожают.

Что же касается таких стратегических предприятий, как "Латвияс валстс межи" и "Латвэнерго", то, убежден советник министра, они не подлежат приватизации! "Латвияс валтс межи" снабжает сырьем нашу деревообрабатывающую промышленность и приватизация этого предприятия может привести к снижению инвестиций в лесные дороги и в инфраструктуру.

Задача же "Латвэнерго" - увеличить производство электроэнергии и сделать ее более дешевой, чтобы в Латвии могла развиваться промышленность. Но решить это можно только в том случае, если "Латвэнерго" останется государственным предприятием.

Напомним, что в правительстве возобновились дискуссии о выводе на биржу крупных государственных предприятий.

  • A
    Aleks
    15-го июля

    Приватизация государственных активов-это приватизация государства.Точка 👽

    6
    1

