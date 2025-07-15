Что можно приватизировать, а что нельзя? Мнение советника министра

Экономист и с недавних пор советник министра сообщений Янис Ошлейс в интервью ТВ-24 согласился с планами вывести на биржу госпредприятие "Латвияс целю устуретайс", но с условием, что это предприятие будет приватизировано целиком и базы по ремонту дорог в регионах не могут быть распроданы. В противном случае через некоторое время услуги по содержанию дорог заметно подорожают.

Что же касается таких стратегических предприятий, как "Латвияс валстс межи" и "Латвэнерго", то, убежден советник министра, они не подлежат приватизации! "Латвияс валтс межи" снабжает сырьем нашу деревообрабатывающую промышленность и приватизация этого предприятия может привести к снижению инвестиций в лесные дороги и в инфраструктуру.

Задача же "Латвэнерго" - увеличить производство электроэнергии и сделать ее более дешевой, чтобы в Латвии могла развиваться промышленность. Но решить это можно только в том случае, если "Латвэнерго" останется государственным предприятием.

Напомним, что в правительстве возобновились дискуссии о выводе на биржу крупных государственных предприятий.