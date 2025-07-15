Министр финансов клянется, что налоги пока менять не собираются

Изменений в налоговой системе в настоящее время не планируется, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр финансов Арвилс Ашерaденс.

"Мы не планируем изменений в налогах", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент приоритетом является оптимизация расходов государства.

В то же время Ашерaденс указал, что после того, как вопрос об оптимизации расходов будет решен, возможно, могут быть рассмотрены и изменения в налоговой системе.

"На данный момент приоритетом для правительства является оптимизация расходов. Когда мы справимся с этим вопросом, возможно, появится пространство и для этого. Но сейчас такие вопросы не рассматриваются", - сказал глава Минфина.