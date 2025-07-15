Baltijas balss logotype

Слезинка ребенка LV: Силиня санкционировала сокращение денег на детей 2 3038

Политика
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Эвика Силиня в апреле 2023 года, еще министр благосостояния.

Эвика Силиня в апреле 2023 года, еще министр благосостояния.

ФОТО: Facebook

Брюссель ныне занимается не только климатической нейтральностью, но и следит, чтобы в странах–членах хотя бы внешне все было прилично.

Оттого, согласно нормам Европейского cоюза, Латвия обязалась до 2027 года "содействовать социальной интеграции людей, подверженных риску бедности или социальной заброшенности, в том числе беднейших и детей". Что же на практике?

Не хотят работать бесплатно

В документе, направленном на сегодняшнее заседание Кабинета министров, констатировано, что помощь бедным и детям вызывает… "непропорционально большую финансовую нагрузку".

Было проведено исследование доступных в Латвии ранних интервенций для детей с различными рисками развития в дошкольном возрасте, в том числе и круга возможных поставщиков услуг. Интерес проявляют негосударственные организации и другие организации, целью которых является внесение вклада в решение вопросов здравоохранения, образования или социальных вопросов, а не получение прибыли.

Однако и им получение аванса необходимо для начала работы. И если учесть, что деньги авансом предоставляющим услуги не всегда доступны, это существенно ограничивает потенциальный круг исполнителей.

Кроме того, регулярные платежи необходимы для обеспечения непрерывности услуги, прежде всего для выплаты зарплат преподавателям, специалистам сферы здравоохранения и образования. Учреждения и организации "не могут обеспечить непрерывность соответствующей услуги и выплатить специалистам вознаграждения".

Получается "несоразмерно большая финансовая нагрузка".

С водой выплеснули ребенка

Но выход нашла Государственная канцелярия — она уменьшила выплаты на 311 773 евро.

"Соответствующее финансирование сокращается как в целом, так и при распределении по этапам", — подчеркивается в документе, который завизировала, между прочим, сама премьер Эвика Силиня.

Если вспомнить совсем недавнюю историю Латвии — мы познакомились с этой крепкой государственницей, когда в 2022 году из кресла руководителя бюро премьера А. К. Кариньша она сделалась министром благосостояния от "Нового Единства".

Теперь же она хладнокровно фиксирует ожидаемое сокращение числа детей в возрасте до 18 лет, которые в рамках первого этапа получат помощь от государства — было 4500, станет 3600. Всего–то разницы!

Хотя если в числе лишенных поддержки окажется ваш ребенок, то ситуация выглядела бы совершенно иначе.

А вот куда бы деть освободившиеся три сотни тысяч евро? На эту денежку, если что, можно купить около 80 снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО.

#дети #эвика силиня
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го июля

    Европейские демографы сперва предрекали, что латыши как народ вымрут к 2100-му году. Потом посмотрели, как развивается Латвия - и сказали, что к 2050-му. Но в нашем правительстве сидят такие затейники-труженики, что латышский народ может перестать существовать еще при моей жизни.

    100
    2
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Необязательно бомбить детей в Газе-можно детей изводить и по другому.

    142
    8

Видео