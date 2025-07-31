Пенсии по возрасту и пенсии по выслуге лет: что ждать от нового плана реорганизации

Получателей пенсий по выслуге лет должно стать меньше уже с 2027 года – концептуально решил на минувшей неделе комитет по стратегическому управлению Кабинета министров Латвии. Предлагается исключить из круга получателей пенсий по выслуге все должности и профессии, по которым выполнение лицом трудовых обязанностей не связано с регулярной (ежедневной) угрозой здоровью и жизни.

Как заявила после заседания комитета премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), с 2027 года система пенсий по выслуге лет может перестать распространяться на ряд профессий. Однако это не все грядущие перемены.

Выдержки из «Предложений о предлагаемых изменениях в пенсионной системе по выслуге лет» / Prezentācija par piedāvātajām izmaiņām izdienas pensiju sistēmā, которые обнародовал комитет по стратегическому управлению Кабмина (далее Комитет).

Причина перемен очень проста – нет денег. В 2030 году сумма выплат пенсий по выслуге лет может достигнуть 207 млн евро – это на 72 миллиона евро больше, чем в этом году.

Некоторые гораздо «равнее»

Как отмечает комитет, ситуация на сегодняшний день такая: в ряде профессий в Латвии на пенсию выходят гораздо раньше, чем остальные, и пенсии по выслуге гораздо больше, чем обычные по старости.

Этот факт породил множество вопросов: почему учителя, к примеру, у нас получают меньшую пенсию и гораздо позже, чем хоровые исполнители?..

Как указывает Комитет, с 1998 года в Латвии приняли девять специальных законов, расширяющих круг получателей пенсий по выслуге лет. Их возраст выхода на заслуженный отдых на 10–15 лет ниже, чем у обычных пенсионеров. ** «Выслужники», выходящие на заслуженный отдых:**

прокуроры, сотрудники органов внутренних дел и Управления мест заключения, имеющие специальные звания, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и органов госбезопасности – в 50 лет,

дипломаты – в 55 лет,

артисты балета и цирка – 38 лет,

солисты-вокалисты, артисты оркестра и хора, артисты театра – в 45–55 лет,

сотрудники неотложной медицинской помощи – в 55 лет,

судьи – 65 лет,

для военнослужащих возраст не установлен, но рассчитанный стаж выслуги – не менее 20 лет и прослужившие не менее 15 лет; или прослужившие непрерывно 15 лет и уволенные в отставку.

Средний срок выхода на пенсию, по данным Комитета, у «выслужников» в 2011–2024 годах был таким:

сотрудники Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией - 49,5 лет

художники – 50,7 лет

прокуроры – 57,9 лет

сотрудники Службы неотложной медицинской помощи - 58,1 лет

дипломаты – 60,4 лет

судьи – 65,5 лет.

Средние размеры пенсий по выслуге лет:

сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией – 1723,3 евро

сотрудники системы МВД, имеющие специальные служебные звания – 1131,8

художники – 815,4

прокуроры – 2838,9

сотрудники неотложной медицинской помощи – 1917,6

дипломаты – 2314,4

судьи – 3181,6.

Суммы достаточно большие: ведь пенсии по выслуге рассчитываются по другой формуле, которая более выгодна, чем у обычных пенсионеров. Размер пенсий по выслуге лет, которая назначается в соответствии со специальными законами, зависит не от накопленного за всю трудовую жизнь пенсионного капитала, как это происходит с «простыми» сениорами, а от средней заработной платы за последние годы.

Напомним, что cредний размер обычной пенсии по старости в Латвии в мае 2025 года составлял 624 евро. По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA), ее получали 434 062 сениора. При этом для обычных пенсионеров с 2014 года постепенно повышался пенсионный возраст, который теперь составляет 65 лет.

В то же время, по данным ГАСС, пенсии по выслуге лет получали 11 384 человека. Средний ее размер – 904,89 евро.

Что собираются менять

Главный вывод Комитета таков: поскольку возраст выхода на пенсию по старости в стране повышен, то и возраст выхода на пенсию по выслуге лет следует увеличить.

Основное изменение – это постепенное увеличение стажа для получения пенсии по выслуге на 5 лет. Прибавляться этот период будет постепенно, по полгода каждый год.

Также будет расти и возраст выхода на пенсию по выслуге – в основном на пять лет (без учета судей), а для прокуроров – на десять. И это тоже произойдет поэтапно – каждый год на шесть месяцев. Такой принцип аналогичен тому, как ранее повышали возраст выхода на обычную пенсию по старости.

Кроме того, планируется существенно сократить список профессий и должностей, имеющих право на пенсию по выслуге лет. Из него будут исключены те профессии, где нет реального риска для здоровья и жизни.

Балет, цирк, хор, музыкантов, актеров и солистов театров и театра кукол пригласят за поддержкой для переподготовки по другой профессии.

И еще. Стаж работы, необходимый для получения пенсии по выслуге, сейчас может включать 80% времени, отработанного в частном секторе.

Однако задуманные изменения не коснутся тех, кто уже получает такие пенсии, – у них ничего не отнимут.

Если же будет принято решение об увеличении пенсионного возраста и страхового стажа, с 2027 года оно будет распространяться на всех, кто уже находится в системе. «Если нам придется рассчитывать, что что-то вступит в силу только через 20 лет, то бюджет не сможет это оплатить», – сказала Силиня.

Промежуточный финиш

Глава правительства признала, что все эти вопросы еще придется обсудить и внутри Кабинета министров, и с профсоюзами и социальными партнерами. Регламент в ряде профессий, например, в работе судей – в компетенции Сейма.

Очевидно, что просто не будет. Как известно, предыдущие попытки подрезать пенсии «выслужников» успеха не имели.

О лобби «выслужников» и базовой пенсии для всех

О причинах явных несообразностей в системе «выслужников» довольно откровенно заявил на Латвийском радио глава Министерства благосостояния.

Рейнис Узулниекс, министр благосостояния

«Не секрет, что каждые два года, начиная с 1998 года, лоббировались конкретные категории. Это ненормально, когда пенсию по старости можно получать лишь с 65 лет, а люди, которым, вероятно, не стоило бы выходить на пенсию по выслуге, получают ее в 50 или 55 лет. В 2024 году на пенсии по старости из базового бюджета было потрачено 115 миллионов евро, а в 2030 году эта сумма составит уже около 200 миллионов евро.

Предстоят дискуссии. Есть категории, которые, как мне кажется, нужно вообще пересмотреть. Плюс необходимо пересмотреть критерии, которые учитываются при расчете пенсии. Сейчас мы рассчитываем ее за последние пять лет. При этом учитываются и премии, и компенсации за неиспользованный отпуск. Это нечестно по отношению к тем, кто получает обычную пенсию».

Кроме того, по словам министра, пока на законодательном уровне не решено, что делать с базовой пенсией – некой фиксированной суммой, которую будет получать каждый пенсионер вне зависимости от его стажа и дохода.

Напомним: на комиссии Сейма депутаты утвердили порядок, по которому базовую пенсию пока получат только представители возрастной категории старше 85 лет – по словам министра, эти люди больше всего подвержены риску бедности. В последующие три года этот порог снизится до отметки 80 лет. Но будет ли введена эта пенсия уже со следующего года или позже, пока не ясно.

KNAB: наши сотрудники должны сохранить право на пенсию по выслуге

По вопросу пенсий уже высказались представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB): все сотрудники KNAB должны сохранить право на пенсию по выслуге в соответствии с действующим законодательством, – заявили агентству LETA в Бюро.

В KNAB считают, что при планировании и инициировании любых изменений в правовой базе пенсионного обеспечения необходимо предусмотреть и смягчить риски, которые могут привести к оттоку специалистов из учреждений государственного сектора. Такая потеря профессионалов может поставить под угрозу потенциал KNAB и других учреждений, сотрудники которых имеют право на пенсию по выслуге.

Социальные гарантии, в частности право на пенсию по выслуге, являются одним из важнейших факторов удержания и привлечения новых сотрудников, отмечают в Бюро.

Напомним: право на пенсию по выслуге имеют сотрудники БПБК в возрасте не моложе 50 лет со стажем не менее 20 лет, последние десять из которых отработали в качестве сотрудника KNAB.

Бюро отмечает, что открыто для обсуждения возможных изменений пенсионного законодательства, но считает, что в случае принятия изменения должны распространяться только на новых сотрудников, обеспечивая разумный, постепенный переходный период и гарантируя непрерывность деятельности учреждения.