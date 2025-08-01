Запрет ароматизированных электронных сигарет привел к противоположному результату

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки к закону "Об обращении табачных изделий, заменителей табака, травяных курительных продуктов, электронных курительных устройств и их жидкостей", которые ввели запрет на продажу электронных сигарет с ароматизаторами и всех жидкостей для вейпов с ароматами, кроме табачного. Это было подано как забота о здоровье общества и попытка ограничить доступ несовершеннолетних к таким товарам. Однако результат оказался противоположным ожидаемому.

Как сообщает la.lv, представители отрасли еще на этапе разработки и принятия поправок предупреждали, что подобные ограничения не нужны, так как и по действующим ранее правилам несовершеннолетние не могли покупать эти товары — ни с ароматизаторами, ни без них. Более того, эксперты отмечали, что запрет лишь усилит нелегальный рынок, ведь именно ароматизированные продукты были самыми востребованными. В результате это не улучшит, а существенно ухудшит состояние общественного здоровья. Кроме того, представители Государственной полиции и Налоговой службы жаловались на нехватку ресурсов для полноценного контроля.

Несмотря на это, поправки были приняты, и они ударили по государственному бюджету. Согласно опубликованным данным о поступлениях акцизного налога за первые три месяца 2025 года, дефицит доходов составил более 1,5 млн евро. Торговцы отмечают массовый уход клиентов на нелегальный рынок, где продукция не проходит ни проверку качества, ни государственный надзор. Это также привело к снижению поступлений других косвенных налогов, связанных с отраслью.

Доступные данные подтверждают бурный рост нелегального рынка. Хотя полная статистика за период еще не опубликована, уже сейчас ясно, что за первые четыре месяца 2025 года его объем достиг 42,4% от общего потребления по сравнению с 31,4% в 2024 году. При этом la.lv подчеркивает, что эти данные еще оптимистичны — реальные показатели, вероятно, выше.

Сторонники поправок — тогдашний председатель парламентской комиссии Андрис Скриде и министр здравоохранения Илзе Винькеле — настаивали, что ароматизированные жидкости привлекают молодежь. Никотин называли «мощным нейротоксином», а жидкости с ароматами — «опасной приманкой». Илзе Винькеле была одной из главных инициаторов запрета, обосновывая его интересами общественного здоровья, однако ее заявления не сопровождались какими-либо данными об эффективности таких мер.

Особенно активной при принятии законопроекта была Инга Берзиня, возглавлявшая на тот момент Социальную и трудовую комиссию Сейма. Она неоднократно подчеркивала «профилактическую» ценность закона, заявляя: «Деньги от продажи курительных продуктов не могут быть важнее здоровья детей».

Как теперь — спустя полгода — отмечает la.lv, громкие заявления без всяких исследований и игнорирование позиции отрасли привели к прямо противоположному результату. Нелегальный рынок расцвел, продукция стала ещё доступнее для подростков, а ее происхождение и состав неизвестны, что никак не способствует улучшению здоровья общества