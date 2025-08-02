Пенсия бывшего президента Вейониса в прошлом году повысилась

Бывший президент Латвии, нынешний президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис в прошлом году получил пенсию в размере 86 088 евро, что на 6% больше, чем в 2023 году, свидетельствует поданная им декларация должностного лица, пишет LETA.

Пенсии бывшим президентам выплачивает Канцелярия Президента.

Вейонис подал декларацию как член совета Вентспилсской высшей школы. В прошлом году он получил в этом учебном заведении вознаграждение в размере 18 060 евро.

Также в качестве доходов Вейонис задекларировал 183 евро страховой выплаты и 19 евро процентов от "SEB банка".

Согласно уставу Латвийского баскетбольного союза, его президент за свою работу вознаграждение не получает.

Вейонис задекларировал находящуюся в пользовании квартиру в Огре, а также безналичные накопления в размере 287 386 евро и 982 доллара США. В конце прошлого года у него имелись накопления в частном пенсионном фонде и страхование жизни с накопительным элементом.

Помимо должностей в Латвийском баскетбольном союзе и Вентспилсской высшей школе, в конце прошлого года Вейонис также был членом правления Латвийской ассоциации командных видов спорта, вице-президентом Латвийского олимпийского комитета и Совета спортивных федераций Латвии, а также членом исполнительного комитета Латвийского олимпийского комитета.

Вейонис занимал пост президента Латвии с 2015 по 2019 год, а с 2020 года является президентом Латвийского баскетбольного союза.