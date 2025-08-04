В новом Сейме будет 8 партий?

Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - LTV1

Выборы в Рижскую думу существенно повлияли на "сеймовский рейтинг".

Если бы выборы в Сейм проходили бы в этом месяце, то в новый парламент могли бы попасть аж 8 политических сил. Причем, в лидеры вырвалось Национальное объединение, которое могло бы рассчитывать на поддержку 15,4% избирателей. Этой партии в затылок дышит партия Шлесерса "Латвия на первом месте", за которую могут проголосовать 14% граждан, имеющих право голоса.

В первую тройку после длительного перерыва ворвались "Прогрессивные" с рейтингом 11,6%. Всего на 0,1% от "прогрессивных" отстает их партнер по правительственной коалиции "Новое Единство".Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского ТВ, за оппозиционный ныне Объединенный список могли бы отдать свои голоса 10,6% избирателей, а за правящих "зеленых крестьян" - 10,4%.

Пятипроцентный барьер также имеют шанс преодолеть и "Суверенная власть" (7,3%) и "Стабильности!" (5,1%).

Очевидно, что на политический расклад на государственном уровне в значительной степени повлияли выборы в Рижскую думу. Мы видим, что рейтинг вырос у тех партий, которые успешно выступили на выборах в столичный муниципалитет.

Впрочем, все еще может измениться и кардинально - ведь сами выборы в Сейм пройдут лишь в октябре следующего года.

Эдуард Эльдаров
