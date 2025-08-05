Нет ни малейших оснований полагать, что раз муниципальные выборы закончились, то политики в Сейме "возьмут паузу" и будут вести себя, если можно так выразиться, спокойно.

Без перерыва на запреты

Уже через год парламентские выборы, и необходимо использовать сеймовскую трибуну уже сегодня, сейчас, чтобы напоминать о себе. Тем более что обостряется конкуренция и на правом фланге политического спектра: на роль крутых националистов претендуют не менее четырех крупных политических сил!

Напомним, что в ходе весенней сессии депутаты продолжали действовать "по законам военного времени". А именно: был принят закон, запрещающий целому ряду государственных должностных лиц, включая и депутатов Сейма, посещать Россию и Белоруссию. В случае нарушения этого запрета чиновник может быть уволен с работы.

Также приняты изменения в законы, запрещающие гражданам РФ и Республики Беларусь быть членами советов, правлений, выгодополучателями и руководящими работниками в предприятиях критической инфраструктуры.

На последнем заседании весенней сессии принят и еще один специальный закон, запрещающий гражданам РФ и РБ, юридическим лицам, владельцами (выгодополучателями) в которых являются граждане этих же стран, юридическим лицам, зарегистрированным опять–таки в этих странах, приобретать в собственность на территории Латвии объекты недвижимости. Право покупать квартиру, дом, землю, офис и т. п. потеряли и латвийские россияне и белорусы, то есть те, кто проживает в Латвии по виду на жительство (постоянному или временному).

И снова языковые вопросы

Практически нет ни одной сессии парламента, на котором бы не пытались решать языковые вопросы. Прошлая сессия не стала исключением: одобрены поправки в Закон о кредитных учреждениях, которые обязывают все информационные услуги клиентам банков предоставлять на латышском языке и, если банк в состоянии это обеспечить и клиенты этого хотят, на других официальных языках ЕС и официальных языках стран–кандидатов в ЕС. Это означает, что на русском банки не обязаны предоставлять никакой информации и ни в какой форме — ни в письменной, ни в устной. Впрочем, данная поправка и не запрещает работникам банка говорить с клиентом на его языке, даже если это не язык ЕС или страны–кандидата в ЕС.

Поддержана поправка в кодекс депутатской этики, которая запрещает депутатам в стенах Сейма, в том числе в общении между собой, использовать иной язык, кроме латышского.

Дорога в Минск заказана

Осенью депутаты вернутся к тем запрещающим законопроектам, которые не успели принять перед уходом в отпуск. Так, в частности, планируется принять поправки, запрещающие организацию туристических поездок в РФ и РБ. Кстати, на днях Латвийское ТВ констатировало, что этим летом еще больше латвийцев посещают Белоруссию. В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларусь выезжают, а затем в Латвию въезжают тысячи людей ежемесячно. В этом году в общей сложности около 40 тысяч. И особенно много именно в летние месяцы.

В январе выехало менее 4 тысяч, сейчас в июле число выезжающих приближается к десяти тысячам.

Но, вероятно, уже осенью, после принятия соответствующего закона, это "окно на восток" для туризма будет закрыто. Нельзя исключить, что заодно будет запрещена и организация автобусных пассажирских перевозок в эти же страны.

Чего еще могут запретить, что пока не запретили? Вероятно, депутаты продолжат подготовку к принятию поправок Нацобъединения в Закон об иммиграции, которые лишат тех иностранцев (читай — граждан РФ и РБ) с видом на жительство в ЛР (временным или постоянным), которые были осуждены за уголовное преступление. Скорее всего, слуги народа вернутся к обсуждению во втором чтении нового Закона об иммиграции, который, в частности, вообще запрещает получение ВНЖ за инвестиции в недвижимость.

Нарушил этику — и нет мандата!

Напомним, что под занавес работы весенней сессии парламентарии решили передать в юридическую комиссию Сейма проект поправки в Регламент Сейма, которую подготовили депутаты все того же Национального объединения. Поправка позволит лишать депутата его полномочий… за нарушение одного из пунктов Кодекса депутатской этики! Речь идет о пункте 4–м Кодекса: "Депутат добросовестно соблюдает взятые на себя в торжественном обещании обязательства".

Вот так, все просто и "демократично": нарушил торжественное обещание и… лишился мандата. Возникает, конечно, закономерный вопрос: а судьи кто? Как кто — парламентское большинство или, как у нас зачастую бывает — правящая коалиция. Правящая коалиция решила, к примеру, что депутат "заслуживает высшей меры", и проголосовала за то, чтобы у депутата — к примеру, от оппозиции, — отобрать мандат. Депутаты Нацобъединения считают, что мандат, в частности, следует отбирать у тех слуг народа, которые нарушили обещание защищать латышский язык как единственный государственный.

Декларация как провокация

Понятно, что этой осенью депутаты не единожды обратятся к "языковым вопросам". Будет любопытно посмотреть, решатся ли депутаты начать рассмотрение по–существу провокационной Декларации "О преодолении (устранении) последствий русификации". Проект Декларации Сейма преследует совершенно ясную цель — устранение из публичного пространства, образно говоря, "остатков русской речи". Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), "особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации…"

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты. Вероятно, Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры (видимо, русской театр им. М. Чехова тоже окажется под угрозой закрытия), могут быть ограничены или запрещены средства массовой информации на русском и т. п.

Возможно, Сейм в ходе осенней сессии вернется к обсуждению инициативы партии Райвиса Дзинтарса о запрете гражданам РФ и РБ работать в государственных и муниципальных учебных заведениях Латвии.

Правая оппозиция в лице Нацобъединения и Объединенного списка настаивает и на введении национальных санкций в отношении граждан РФ — владельцев торговой сети Mere, которую в Латвии представляет SIA Latprodukti.

Конечно, с началом сессии депутаты еще забросают парламент разного рода запретительными инициативами. На войне как на войне…