Доживем до понедельника. В правительстве ожидаются большие разборки? 4 1840

Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доживем до понедельника. В правительстве ожидаются большие разборки?

Демарш "прогрессивных" вызвал шок у партнеров по власти. На сей раз могут быть последствия...

Как уже сообщалось, сегодня утром партия "Прогрессивные", в нарушении коалиционного договора и правительственной декларации (о едином евроатлантическом курсе), выступила с жестким заявлением... против президента и своего же правительства! "Прогрессивные" осудили решение руководства Латвии встречаться с президентом Израиля, который прибыл в нашу страну с официальным визитом. Свое заявление партия "Прогрессивные" сделала буквально за несколько часов до начала визита главы израильского государства И. Герцога. Это беспрецедентный случай в новейшей истории Латвии - одна из правящих партий выступает фактически против внешнеполитического курса страны!

По информации из кулуаров власти, партнеры "прогрессивных" - политики "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян были шокированы таким поведением коллег по правящей коалиции. По слухам, крайне недоволен такой выходкой был и президент Эдгар Ринкевич, которого "прогрессивные" поставили в очень неловкое положение. Судя по всему, демарш "прогрессивных" станет предметом обсуждения на первом после отпуска коалиционном совете 11-го августа. Ожидается, что партнеры обвинят "прогрессивных" в нарушении коалиционного договора. Этот документ требует от партнеров коллегиальности и единства, а не каких-то односторонних, ни с кем несогласованных публичных заявлений против фактически правительства и президента.

Очевидно, что это пропалестинское заявление "прогрессивных" только усугубит противоречия внутри правящей коалиции и в итоге может привести к правительственному кризису и отправку "прогрессивных" в оппозицию.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
