Правительство Латвии во вторник на внеочередном заседании в порядке опроса приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны до 4 ноября 2025 года, чтобы предотвратить угрозы, вызванные заморозками, проливными дождями и наводнениями, сообщает LETA.

Как поясняет Министерство земледелия (MЗ), у сельхозпредприятий есть долгосрочные финансовые обязательства, а также заключённые договоры с партнёрами и покупателями, в том числе на поставку произведённой продукции. Однако в сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной затяжными дождями и наводнениями, есть серьёзные опасения по поводу способности хозяйств выполнить свои обязательства, особенно договорные. Их невыполнение может повлечь за собой юридические и финансовые риски.

Особенно остро эта проблема затрагивает кооперативы, занимающиеся реализацией продукции своих членов, в основном на экспорт. Зерновые культуры являются одним из важнейших экспортных секторов сельского хозяйства Латвии, и невозможность выполнения договоров может существенно повлиять как на репутацию отрасли на международных рынках, так и на общий экспортный потенциал страны.

С объявлением чрезвычайной ситуации соответствующие государственные учреждения смогут применять правовые механизмы, предусмотренные в случае непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств. Например, Служба государственных доходов (СГД) сможет, согласно нормативным актам, не применять штрафные санкции за неисполнение обязательств тем фермерам, которые в 2025 году пострадали от неблагоприятных погодных условий.

Также кредитные и финансовые учреждения смогут предложить пострадавшим от непогоды фермерам различные решения, такие как отсрочка основной суммы кредита, пересмотр процентных платежей, изменение графика платежей без штрафов и другие меры. MЗ подчёркивает, что в случае невыполнения договоров — в том числе международных — во время действия чрезвычайной ситуации это может быть признано как force majeure, что уменьшает риск применения санкций со стороны партнёров. Это позволит пострадавшим хозяйствам сохранить платёжеспособность и продолжить производство в следующем сезоне.

В проекте распоряжения также указано, что чрезвычайная ситуация поможет снизить финансовые и юридические риски, с которыми сейчас сталкиваются фермеры. Если несоответствие условиям получения поддержки возникло из-за непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, это не будет считаться нарушением, и фермер сохранит право на поддержку.

MЗ также установило исключения в условиях получения прямых платежей и других видов поддержки, чтобы заявители сохраняли право на помощь в случаях, когда выполнение условий стало невозможным из-за погодных условий. Служба поддержки села (ЛАД) не будет применять санкции в связи с дождями, наводнениями и их последствиями.

Фермеры смогут обратиться в СГД с просьбой о рассрочке просроченных налоговых платежей до одного года, если подадут обоснованное заявление не позднее чем через пять рабочих дней после наступления срока платежа. Также возможна добровольная уплата просроченных налогов в рассрочку сроком до трёх лет. В случае пропуска сроков подачи заявлений и начала принудительного взыскания, заявление можно подать не позднее чем через шесть месяцев после получения решения о взыскании.

Согласно информации, опубликованной в проекте распоряжения, с мая 2025 года из-за продолжительных неблагоприятных погодных условий во многих местах оказались затоплены посевы и насаждения, урожайность существенно снизилась или урожай полностью уничтожен. Из-за избыточной влажности техника зачастую не может попасть на поля, что затрудняет или делает невозможной обработку земли и уборку урожая. Из-за задержек зерно прорастает прямо на полях, теряя качество и рыночную стоимость.

Из-за избытка влаги сгнили зерновые, бобовые, картофель и другие культуры — в одних местах они не успели взойти, в других — были повреждены. Посадка также во многих местах не была выполнена вовремя: саженцы вытянулись и утратили качество, а там, где были высажены, погибли в сырой почве.

Во многих регионах сев так и не начался, и поля остались необработанными. Поскольку посевы яровых запоздали, а вегетационный период ограничен, большая часть площадей останется незасеянной, урожая не будет вовсе.

Министерство подчёркивает, что значительные потери понесли также садоводы — весенние заморозки повредили цветущие деревья и кустарники, а ситуация ещё больше ухудшилась из-за летних дождей и наводнений.

Неблагоприятные условия повлияли и на животноводство: пастбища испорчены и вытоптаны, что требует дополнительных затрат на восстановление или пересев. В большинстве хозяйств заготовка силоса не начата, а в тех, где корм уже был собран, его хранилища затоплены, что ставит под угрозу его качество и сохранность. Объёмы и качество кормов, вероятно, значительно снизятся, что увеличит расходы на зимнее кормление.

Это уже третий год подряд, когда сельское хозяйство сталкивается с неблагоприятными климатическими условиями. Ситуация в целом наносит серьёзный ущерб и ставит под угрозу жизнеспособность многих пострадавших хозяйств. На фермеров также сильно влияет высокая стоимость ресурсов — средств защиты растений, минеральных удобрений и т.д.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в мае и июне 2025 года количество осадков значительно превысило месячную норму, затопив сельхозугодья в центральной и восточной частях страны. В мае выпало 84,7 мм осадков (на 68% больше нормы), в июне — 91,1 мм (на 30% больше), в первой декаде июля — 25,6 мм (на 12% больше), а во второй декаде — 35,1 мм (на 40% больше).

По данным на 10 июля 2025 года фермеры сообщили ЛАД о 51 498 гектарах пострадавших или незасеянных сельскохозяйственных площадей. Прогнозируемые убытки составляют 63,886 млн евро. Из них повреждения из-за дождей — 49 392 га, незасеянные площади — 6027 га.

Больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха, а также многолетние травы — убытки по этим культурам составляют около 43,686 млн евро. Весенние заморозки повредили 2107 га плодовых насаждений — особенно яблони, груши, голубику, чёрную смородину и облепиху — с убытками около 20,200 млн евро.

Фермеры продолжают подавать отчёты в Службу поддержки села, поэтому площадь повреждений и сумма убытков будут увеличиваться. Реальный объём ущерба, вероятно, ещё выше, поскольку не все хозяйства активно сообщают о нём.

Министерство также подало эти расчёты Европейской комиссии, призывая найти возможность компенсировать пострадавшим латвийским фермерам убытки из бюджета Европейского союза.