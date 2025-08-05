Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал! «Прогрессивные» пытаются помешать официальному визиту 2 2060

Политика
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скандал! «Прогрессивные» пытаются помешать официальному визиту

Одна из правящих сил устроила демарш за несколько часов до прилета в Латвию президента Израиля!

Сегодня утром произошел беспрецедентный случай в новейшей истории Латвии - прямо в день начала официального визита в нашу страну руководителя другого, дружественного Латвии государства, против этого визита выступила... одна из правящих партий!

Да, партия "Прогрессивные" сегодня распространила заявление, в котором выступила против официального визита президента Израиля Исаака Херцога в Латвию, поскольку считает, что "встреча с высшими должностными лицами страны неприемлема в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке".

«Такой визит противоречит обязательству Латвии соблюдать принципы международного права и права человека», — считают «Прогрессивные», добавляя, что проводимое Израилем ограничение гуманитарной помощи гражданскому населению не соответствует международному праву.

Партия призывает руководство Латвии "пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру стран, выразивших поддержку правам палестинцев на самоопределение."

При этом партия осуждает и осуществленные террористической группировкой «Хамас» нападения на мирных жителей и удержание заложников.

«Такое насилие неоправданно и является откровенно неприемлемым», - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что несколько недель назад эта же партия пыталась воспрепятствовать и встрече главы МИДа Латвии Байбы Браже в Риге со своим израильским коллегой.

Поведение "прогрессивных" выглядит странно в ситуации, когда лидеры этой партии сами присутствуют на всех закрытых заседаниях по внешней политике, включая и заседания Совета по нацбезопасности, и никаких возражений, как отмечала премьер Эвика Силиня, не высказывают. Более того, министр обороны Андрис Спрудс сам неоднократно высказывался в пользу расширения сотрудничества с Израилем в оборонной сфере. Или теперь мы намерены переключиться на сотрудничество с Хамасом? О визите президента Израиля было известно давно, в том числе и "прогрессивным". Почему они решили "категорически возражать" именно сегодня? Чтобы поставить в неудобное положение президента и премьера? Интересно, неужели и на сей раз глава правительства проглотит эту горькую пилюлю?

×
Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
34
6
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео