Одна из правящих сил устроила демарш за несколько часов до прилета в Латвию президента Израиля!

Сегодня утром произошел беспрецедентный случай в новейшей истории Латвии - прямо в день начала официального визита в нашу страну руководителя другого, дружественного Латвии государства, против этого визита выступила... одна из правящих партий!

Да, партия "Прогрессивные" сегодня распространила заявление, в котором выступила против официального визита президента Израиля Исаака Херцога в Латвию, поскольку считает, что "встреча с высшими должностными лицами страны неприемлема в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке".

«Такой визит противоречит обязательству Латвии соблюдать принципы международного права и права человека», — считают «Прогрессивные», добавляя, что проводимое Израилем ограничение гуманитарной помощи гражданскому населению не соответствует международному праву.

Партия призывает руководство Латвии "пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру стран, выразивших поддержку правам палестинцев на самоопределение."

При этом партия осуждает и осуществленные террористической группировкой «Хамас» нападения на мирных жителей и удержание заложников.

«Такое насилие неоправданно и является откровенно неприемлемым», - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что несколько недель назад эта же партия пыталась воспрепятствовать и встрече главы МИДа Латвии Байбы Браже в Риге со своим израильским коллегой.

Поведение "прогрессивных" выглядит странно в ситуации, когда лидеры этой партии сами присутствуют на всех закрытых заседаниях по внешней политике, включая и заседания Совета по нацбезопасности, и никаких возражений, как отмечала премьер Эвика Силиня, не высказывают. Более того, министр обороны Андрис Спрудс сам неоднократно высказывался в пользу расширения сотрудничества с Израилем в оборонной сфере. Или теперь мы намерены переключиться на сотрудничество с Хамасом? О визите президента Израиля было известно давно, в том числе и "прогрессивным". Почему они решили "категорически возражать" именно сегодня? Чтобы поставить в неудобное положение президента и премьера? Интересно, неужели и на сей раз глава правительства проглотит эту горькую пилюлю?