Те, кто следит за судьбой бывшего латвийского журналиста, экс-депутата Европейского парламента, а ныне российского пропагандиста Андрея Мамыкина, будут удивлены, заглянув на его сайт. Вместо привычного прокремлевского контента их ждет... нечто противоположное, пишет Otkrito.lv.

«Я Андрей Мамыкин, и я прошу прощения... Прошу прощения у всех, кого я обидел своими словами и поступками. Мне очень жаль, что я поддерживал Россию и выступал против Латвии в прошлом, и я понимаю, какую боль моя позиция причинила — особенно жителям Украины, Израиля и Латвии. Я искренне прошу прощения.

С тех пор я посвятил время обучению, размышлениям и росту. Теперь я выражаю солидарность с Украиной, Израилем и Латвией — странами, ценности свободы и демократии которых я уважаю и ценю. Я обещаю использовать свою платформу для продвижения голосов в поддержку мира и справедливости и никогда больше не повторять ошибок прошлого. Спасибо, что дали мне шанс все исправить. Я надеюсь вернуть ваше доверие, действуя честно, с сочувствием и уважением ко всем. Сделайте пожертвования Украине!»

Такой текст на английском языке встречает ошарашенных посетителей сайта mamikins.lv. И на этом сюрпризы не заканчиваются: исчезли все статьи с кремлевской пропагандой, вместо них — три новые публикации: о необходимости наказать Россию, игнорировать ее и поставить на колени, а также два обращения с извинениями — гражданам Латвии и украинцам.

Конечно, наивно было бы полагать, что все это написал сам Андрей Мамыкин, очевидно - его сайт взломали хакеры.

Мамыкин переехал в Россию в 2022 году, и тех пор он стал желанным гостем российских пропагандистских программ — в эфире он оправдывал войну и не слишком комплиментарно отзывался о своей бывшей родине. 29 сентября 2023 года латвийская Служба госбезопасности возбудила против Мамыкина уголовное дело за прославление и оправдание преступлений России в Украине. В конце июня 2024 года Международный отдел Генеральной прокуратуры Латвии выдал европейский ордер на арест Мамыкина.